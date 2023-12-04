كريستيانو رونالدو خارج قائمة مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر، اتخذ قرارًا باستبعاد قائد الفريق كريستيانو رونالدو من القائمة المغادرة، اليوم الإثنين، إلى طاجيكستان استعدادًا لمواجهة استقلال دوشنبه، غدًا في ختام مباريات الجولة الأخيرة من مباريات دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن قرار استبعاد رونالدو جاء لمنحه مزيدًا من الراحة.

وخاض رونالدو المباراة الماضية ضد الهلال في الدوري السعودي وهو يضع لاصقة طبية على رقبته، وبدا متأثرًا بإصابته.