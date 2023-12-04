كريستيانو رونالدو خارج قائمة مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا
كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر، اتخذ قرارًا باستبعاد قائد الفريق كريستيانو رونالدو من القائمة المغادرة، اليوم الإثنين، إلى طاجيكستان استعدادًا لمواجهة استقلال دوشنبه، غدًا في ختام مباريات الجولة الأخيرة من مباريات دوري أبطال آسيا.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن قرار استبعاد رونالدو جاء لمنحه مزيدًا من الراحة.
وخاض رونالدو المباراة الماضية ضد الهلال في الدوري السعودي وهو يضع لاصقة طبية على رقبته، وبدا متأثرًا بإصابته.
كما أوضحت الصحفية، أن سلطان الغنام، سوف ينضم لقائمة اللاعبين الغائبين عن مباراة استقلال دوشنبه، كونه أكثر اللاعبين إرهاقًا خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يغيب مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، كذلك علي لاجامي، الذي حصل على البطاقة الحمراء في اللقاء الأخير، أمام بيرسبوليس الإيراني، فيما سيغيب أليكس تيليس، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية أمام الهلال بالجولة الماضية.
وضمن النصر تأهله للدور ثمن النهائي لأبطال آسيا، وذلك بعد تصدره للمجموعة الخامسة، بـ 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس الإيراني.