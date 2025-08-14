"كاف" يتخذ قرارا حاسما بشأن وصيف بطل الدوري الليبي قبل دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مفاجأة سارة للأندية الليبية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف لموسم 2025 ـ 2026.

وبعد نهاية منافسات دوري المحترفين لموسم 2024 ـ 2025، الثلاثاء الماضي بتتويج الأهلي طرابلس رسميا باللقب للمرة الرابعة عشرة في تاريخه وحلول الهلال بنغازي ونادي الأخضر والاتحاد طرابلس على التوالي في المراكز الثاني والثالث والرابع، تم التعرف على الأندية الأربعة التي ستخوض المسابقات الإفريقية.

ويشارك الأهلي طرابلس بطل الدوري، ووصيفه الهلال بنغازي بداية من النصف الثاني من شهر سبتمبر في دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب نادي الأخضر والاتحاد انطلاقا من الفترة ذاتها مسابقة الكونفدرالية.

وأقرّ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا حصول ملعب بنغازي الدولي على الاعتماد ليكون مؤهلا لاستقبال المباريات الدولية خلال الفترة المقبلة، لينضم بذلك إلى الملاعب التي تأكد اعتمادها دوليا لاستقبال المباريات.

ووجّه "كاف" خطابا رسميا إلى للاتحاد الليبي لكرة القدم تضمن قرار اعتماد ملعب بنغازي الدولي لاحتضان المباريات الدولية بدءا من شهر سبتمبر ما يعني أن الهلال بنغازي سيستضيف منافسيه في دوري الأبطال في مدينة بنغازي.

وأشار الاتحاد الإفريقي للعبة إلى أنه تمت الموافقة على اعتماد ملعب بنغازي الدولي لاستضافة مباريات الفئة الثالثة التي ينظمها "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف: "لا يُضيف هذا الإنجاز إلى قائمة ليبيا من الملاعب المعتمدة فحسب، بل يُمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية لكرة القدم في البلاد وفي جميع أنحاء القارة الأفريقية.

ويبدأ الهلال بنغازي مشاركته في دوري أبطال إفريقيا في الدور التمهيدي الأول يوم 19 سبتمبر عندما يلاقي نادي حوريا كوناكري الغيني، وفي صورة التأهل سيواجه في الدور التمهيدي الثاني، الفائز من مواجهة ريال بانغول الغامبي والجيش الملكي المغربي.