3 مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي السعودي المحلية

شهدت قائمة النادي الأهلي السعودي المحلية، في بطولة دوري روشن للمحترفين بالموسم الرياضي 2024-2025، 3 مفاجآت مدوية.

واستقر ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي، على القائمة النهائية التي ستكمل معه بطولة دوري روشن لهذا الموسم.

وكشفت تقارير أن يايسله قرر استبعاد الثنائي محمد المجحد وعبد الله عطيف من قائمة الفريق الأول لكرة القدم المحلية، في مفاجأتين كبيرتين.

أما المفاجأة الثالثة، فتمثلت في ضم اللاعب ياسين الزبيدي إلى قائمة الفريق، رغم رفض اللاعب صاحب الـ21 تجديد تعاقده، واقترابه من الرحيل مجانًا.

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يذكر أن الأهلي سيخرج لمواجهة النصر، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، بعد أن فاز على العروبة 2-0، وخسر أمام الفتح بالجولة الثانية 0-1، فيما يأتي النصر بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط.