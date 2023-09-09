نيمار يتجاوز بيليه ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل
سحق منتخب البرازيل ضيفه بوليفيا 5/1 في مستهل مشوارهما في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.
وتجاوز نيمار الأسطورة بيليه ليصبح هداف بلاده عبر التاريخ الليلة الماضية.
وتعافى نيمار، البالغ من العمر 31 عاما والمنضم هذا الصيف إلى الهلال السعودي، من إضاعة ركلة جزاء في الشوط الأول، وسجل هدفين في الدقيقتين 61 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيده إلى 79 هدفا ويصبح الهداف التاريخي للبرازيل.
وكُتب على حساب الراحل بيليه في منصة "إكس: المعروفة إعلاميا سابقا باسم "تويتر: "تهنئة إلى نيمار لتجاوز أهداف الملك مع البرازيل. بالتأكيد بيليه سعيد بك".
وتألق رودريغو مهاجم ريال مدريد بتسجيل هدفين، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 24، وسجل مجددا بعد تمريرة رائعة من برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل في الدقيقة 52 ليجعل النتيجة 3/0.
وقال رودريغو البالغ من العمر 22 عاما شبكة "غلوبو" التلفزيونية البرازيلية: "إنه يوم استثنائي حقا.. نيمار هو قدوتي، ومساعدته على أن يكون الهداف التاريخي ستظل في ذاكرتي للأبد".
وسجل رافينيا، الذي حل بدلا من أنتوني في تشكيلة البرازيل، في الثواني الأولى من الشوط الثاني بعد تمريرة من نيمار لتتفوق صاحبة الأرض 2/0
وأحرز فيكتور أبريغو هدف بوليفيا الوحيد في الدقيقة 78.
ويسعى منتخب البرازيل لمواصلة انتصاراته عندما يخرج لمواجهة بيرو يوم الثلاثاء.
واستهل منتخب أوروفواي التصفيات بشكل جيد بتغلبه 3/1 على تشيلي ليحقق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا فوزه الرسمي الأول مع الفريق.