نيمار يتجاوز بيليه ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل

وكُتب على حساب الراحل بيليه في منصة "إكس: المعروفة إعلاميا سابقا باسم "تويتر: "تهنئة إلى نيمار لتجاوز أهداف الملك مع البرازيل. بالتأكيد بيليه سعيد بك".

وتألق رودريغو مهاجم ريال مدريد بتسجيل هدفين، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 24، وسجل مجددا بعد تمريرة رائعة من برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل في الدقيقة 52 ليجعل النتيجة 3/0.

وقال رودريغو البالغ من العمر 22 عاما شبكة "غلوبو" التلفزيونية البرازيلية: "إنه يوم استثنائي حقا.. نيمار هو قدوتي، ومساعدته على أن يكون الهداف التاريخي ستظل في ذاكرتي للأبد".