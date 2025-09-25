3 أسباب وراء هجوم مدحت شلبي "الكاسح" ضد الخطيب

شن الإعلامي مدحت شلبي هجومًا كاسحًا ضد محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري في الساعات القليلة الماضية.

وقال مدحت شلبي في برنامجه بقناة MBC MASR2 إن محمود الخطيب طلب الابتعاد عن مجلس إدارة الأهلي العام 2012 بسبب معاناته من مشاكل صحية، كما أنه يردد نفس المبرر مؤخرًا.

وفجر شلبي مفاجأة بالتأكيد أن الخطيب لم يحصل على تأشيرة السفر للولايات المتحدة الأمريكية وتحدث وقتها بأنه اعتذر عن عدم السفر لأسباب صحية، وهو أمر غير حقيقي.

وتبدو هناك بعض الأسباب وراء هجوم مدحت شلبي ضد الخطيب في الساعات الماضية.

تراجع الأهلي

السبب الرئيسي وراء هذا الهجوم يتمثل في تراجع الأهلي في الموسم الحالي بصورة ملحوظة بسبب قرارات إدارية اتخذها محمود الخطيب.

وأطاح الأهلي بمدربه السويسري مارسيل كولر بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، وتعاقد بعدها مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي لا يملك خبرات تدريبية كافية.

وتكبد الأهلي خسائر مالية فادحة بسبب دفع الشرط الجزائي لمدربيه السابقين مارسيل كولر وريبيرو، بخلاف تراجع النتائج في الموسم الحالي رغم تدعيم الصفوف بصفقات مميزة على رأسها أحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه".

احتمالية رحيل الخطيب

السبب الثاني يتمثل في احتمالية رحيل محمود الخطيب رئيس النادي عن منصبه بعد إعلان إجراء الانتخابات يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

وأعلن الخطيب أنه لن يترشح مجددًا لخوض الانتخابات القادمة، ولكن هناك ضغوط ضده من جانب بعض أعضاء الجمعية العمومية لإقناعه بخوض التجربة مجددًا والتراجع عن قراره بعدم خوض الانتخابات.

احتمالية رحيل الخطيب قد تكون سببًا في حدة الهجوم ضده، خاصة مع اقتراب عهد "بيبو" في الأهلي من نهايته حال ابتعاده عن المشهد بالفعل.

ضجة إعلامية

السبب الثالث يتمثل في البحث عن ضجة إعلامية بعد عودته في أول حلقة من إجازة طويلة.

ونجح مدحت شلبي بالفعل بهذا الهجوم الحاد في جذب الأنظار إليه بشدة بعد عودته لتقديم برنامجه التليفزيوني عقب حصوله على إجازته بعد نهاية الموسم.