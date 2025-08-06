جيسوس يوجه "ضربة موجعة" لنادي الاتحاد السعودي

يبدو أن أحلام نادي الاتحاد السعودي في التعاقد مع عبد الإله العمري، مدافع النصر، في الميركاتو الصيفي الحالي قد تبخرت في الهواء بسبب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لـ"العالمي".

وقضى العمري الموسم الماضي معارًا للاتحاد وأسهم في تتويج كتيبة الفرنسي لوران بلان بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك.

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ويستعد الاتحاد للقاء النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في الـ19 من أغسطس الجاري.

صاحب الـ 28 عامًا خاض الموسم الماضي 21 مباراة وتوج بلقب الدوري مع "النمور"، وبقميص النصر لعب 131 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.

وأفادت تقارير إخبارية، بأن المدير الفني لنادي النصر السعودي، رفض رحيل عبد الإله العمري خلال الصيف الجاري.

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ووفقاً لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن المدرب البرتغالي رفض التفريط بعبد الإله العمري مدافع النصر المرتبط مع ناديه بعقد حتى عام 2028.

وأشارت إلى أن مسؤولي النصر يشاركون المدرب الرأي نفسه بشأن عدم التفريط باللاعب ما لم يصل إلى النادي عرض مالي كبير يُغيّر هذا الرأي.

وكان جيسوس وصف العمري بأفضل المدافعين في دوري روشن السعودي، موضحًا أن نسبة استمراره مع النصر في الموسم المقبل كبيرة جدًّا.