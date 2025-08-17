رودريغو يفجر أزمة كبيرة مع تشابي ألونسو

فجر البرازيلي رودريغو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني أزمة كبيرة مع مدربه تشابي ألونسو، قبل أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد من الليغا.

يُعد رودريغو غوس أحد أبرز المرشحين لمغادرة سانتياغو برنابيو، هذا الموسم، حيث ربطته تقارير بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

لا يعتبر مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو رودريغو لاعبًا بارزًا في فريقه، ويفضل عليه كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا وفرانكو ماستانتونو في.

يُعتبر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من أشد المعجبين باللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، وقد أجرى النادي الإنجليزي الممتاز بالفعل محادثات مع ممثليه.

أزمة جديدة من رودريغو

يستعد نادي ريال مدريد، لافتتاح مبارياته في الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء القادم، أمام أوساسونا.

وأجرى ريال مدريد تدريباته الجماعية صباح الأحد، حيث نبّه المدرب ألونسو على حضور اللاعبين غير المصابين في تمام الساعة 9:30 صباحاً.

إلا أن رودريغو جوس وصل متأخراً لمدة 12 دقيقة، حيث بدأ المشاركة في المران عند الساعة 9:42؛ وفقاً للصحفي المعروف ألفارو إستيبان.

هذا التأخير الذي أثار الحيرة، يكشف أن رودريغو بدأ صدامه مبكرًا مع مدرّبه ألونسو، الذي يبدو أنه لا ينوي الاعتماد عليه.