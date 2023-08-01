البطولة العربية.. حماس وصل حدَّ الخشونة وقرارات تحكيمية مثيرة للجدل

شهدت بطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم "البطولة العربية" قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، فضلًا عن الحماس الزائد من بعض اللاعبين، والذي أدَّى إلى طرد العديد منهم بسبب الحماس، والخشونة الزائدة.

ومع نهاية الجولة الثانية من منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات والتي أقيمت على مدار يومي الأحد والإثنين، شهدت البطولة العديد من النتائج والقرارات التحكيمية المثيرة للجدل، فضلًا عن خشونة زائدة، وحماس، من بعض اللاعبين.