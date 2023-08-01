البطولة العربية.. حماس وصل حدَّ الخشونة وقرارات تحكيمية مثيرة للجدل

البطولة العربية.. حماس وصل حدَّ الخشونة وقرارات تحكيمية مثيرة للجدل
شهدت بطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم "البطولة العربية" قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، فضلًا عن الحماس الزائد من بعض اللاعبين، والذي أدَّى إلى طرد العديد منهم بسبب الحماس، والخشونة الزائدة.
ومع نهاية الجولة الثانية من منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات والتي أقيمت على مدار يومي الأحد والإثنين، شهدت البطولة العديد من النتائج والقرارات التحكيمية المثيرة للجدل، فضلًا عن خشونة زائدة، وحماس، من بعض اللاعبين.
اشتباكات بين اللاعبين
شهدت مباراة الزمالك والاتحاد في الجولة الثاني اشتباكًا بين لاعبي الفريقين في منتصف الملعب بعد كرة مشتركة بين بانيغا وعمرو السيسي لاعب الزمالك.
وانتهى الأمر بعد إشهار 4 بطاقات صفراء بواقع بطاقتين لكل فريق.
وأشهر الحكم بطاقتين صفراوين للاعبي الزمالك عمرو السيسي وأحمد سيد "زيزو"، ومثلهما للاعب الشباب بانيغا، وزميله سعيد الربيعي، من على مقاعد البدلاء.
وبعد أحداث تلك المباراة قررت إدارة الزمالك التقدم باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة عبدالواحد حرويدة بعد قراراته التحكيمية، والتي يرى فيها مسؤولو الزمالك أنه تم توجيه المباراة لصالح الشباب السعودي.
تكرار حالات الطرد
شهدت البطولة، خلال الجولتين الأولى والثانية، تكرار حالات الطرد لنفس الفرق، وهما الوداد المغربي، والصفاقسي التونسي حيث شهدت مباراته أمام اتحاد جدة خشونة زائدة.
يحيى جبران لاعب الوداد المغربي تعرّض للطرد خلال الجولة الأولى، بعد تدخل عنيف على بيدرو لاعب السد، ليصدر ناديه بيانًا يتهم فيه الحكم محمود البنا بالتحامل على لاعبيه، ووصف ما صدر منه بـ"المهزلة التحكيمية".
وتكرر الأمر في الجولة الثانية، حيث تم طرد هشام بوسفيان لاعب الوداد بعد تدخل متهور على أحد لاعبي الأهلي طرابلس.
كما عانى الصفاقسي التونسي من نفس الأمر، حينما طرد أحمد العجال أمام الشرطة العراقي في الجولة الأولى، ثم تعرَّض حسين الساعدي للطرد في الجولة الثانية، بعد أن تسبب في إصابة المصري طارق حامد إصابة مروعة.
وتعرّض طارق حامد لإصابة مُروعة بعدما تعرَّض وجهه للدهس من جانب لاعب الصفاقسي حسين الساعدي، وقرر الحكم على الفور إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الصفاقسي.
وتم نقل طارق حامد للمستشفى بعد مغادرته للملعب من أجل الخضوع لفحوصات طبية.
مناوشات بين اللاعبين والجماهير
من فرط الحماس الزائد شهدت مباراة الهلال والسد القطري مناوشات بين الجزائري بغداد بونجاح، وماهير الزعيم.
وفي الدقيقة 40 كان الهلال متقدمًا، حتى أحرز بونجاح هدف التعادل للسد، فانطلق نحو جماهير "الزعيم" وأشار لهم بالسكوت.
وانفعل كاليدو كوليبالي مدافع الهلال، على بونجاح ودخل في مشادة معه بسبب تلك الإشارة لجماهير الهلال.
واعتذر بغداد، لجماهير نادي الهلال بعد الإشارة التي توجه لهم بها، فبعد تلك المشادة حصل المهاجم الجزائري على إنذار ثم اعتذر للجماهير الهلالية في الملعب بوضع يده على رأسه.
حكم مباراة الزمالك والشباب يثير الجدل
أثار الليبي عبدالواحد حرويدة حكم مباراة الشباب والزمالك جدلًا بسبب قراره باحتساب ركلة جزاء تسببت في فوز الفريق السعودي.
وخسر الزمالك 0/1 أمام الشباب في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بهدف من ضربة جزاء سجلها إيفر بانيغا في الدقيقة 44.
وقال نواف شكر الله، عبر قناة ssc السعودية: "قرار حكم اللقاء غير صحيح باحتساب ركلة جزاء للشباب أمام الزمالك".
وأوضح: "محمد عبد الغني مدافع الزمالك، لم يكن قاصدًا لعب الكرة باليد، والقانون واضح وصريح، والكرة لا ترتقي لركلة جزاء، واستمر ار اللعب هو القرار السليم".
وعقب المباراة قدّم الزمالك احتجاجًا رسميًا للاتحاد العربي لكرة القدم على حكم مباراته أمام الشباب السعودي.
وجاء تقدم الزمالك بالاحتجاج ضد حكم المباراة عبدالواحد حرويدة بعد قراراته التحكيمية، والتي يرى فيها مسؤولو الزمالك أنه تم توجيه المباراة لصالح الشباب السعودي.
تأهل 3 فرق إلى ربع النهائي ووداع 4 أندية
وشهدت الجولة الثانية حسم 3 فرق لبطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية وهي: نادي الاتحاد السعودي الذي تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، والرجاء المغربي، والوحدة الإماراتي، أصحاب نفس الرصيد بالمجموعة الرابعة.
اتحاد جدة يتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد الرجاء والوحدة في مجموعتهما الرابعة.
كما خرجت 4 فرق من دور المجموعات، وهي: الصفاقسي، والاتحاد المنستيري، وشباب بلوزداد، والكويت الكويتي، حيث لم يحقق أي فريق انتصارًا حتى الآن.