صيغة ريال مدريد لدفع راتب مبابي دون "كسر سلام" غرفة خلع الملابس
كشفت صحيفة "ماركا" عن صيغ يمكن أن يتبعها ريال مدريد لدفع راتب النجم الفرنسي كيليان مبابي دون كسر "سلام" غرفة خلع الملابس.
وبعد أن أبلغ مبابي فريقه باريس سان جيرمان بمغادرته بنهاية الموسم الحالي، يقترب ريال مدريد واللاعب من إبرام العقود.
وبحسب الصحيفة فإنه بعد خطوة مبابي يتعين على ريال مدريد تقديم عرض للاعب، كما سيتعين على مبابي القبول بالحصول على راتب منخفض بشكل كبير.
وحتى لا يحصل مبابي على راتب أعلى بكثير من رواتب زملائه ذوي الأجور المرتفعة في ريال مدريد، يمكن لإدارة الميرنغي اللجوء إلى موارد أو صيغ مختلفة "لتقسيم" راتب اللاعب لمكافآت.
ووفقا للصحيفة، فإن الصيغة المستخدمة على نطاق واسع هي "رسوم التوقيع"، وهي مكافأة شائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز يتم تطبيقها عادةً على اللاعبين الذين يأتون مجانا.
ويمكن أيضًا اللجوء إلى "مكافأة الولاء" التي يحصل من خلالها اللاعب على مكافأة مالية بعد تحديد تاريخ واحد أو أكثر خلال فترة صلاحية العقد، بحيث يحصل اللاعب على المكافأة إذا ظل في النادي حتى التاريخ المتفق عليه.
وتوجد صيغة أخرى تتمثل في استخدام المكافأة للإنجازات الفردية مثل الفوز بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي وتسجيل عدد معين من الأهداف أو التمريرات الحاسمة أو لعب عدد معين من المباريات، أو الحصول على ألقاب جماعية معينة.
المزيد من الصيغ
ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، فهناك أيضًا مكافأة للإنجازات الموحدة، وبهذا الرقم، تتم إضافة جميع المكافآت التي تم الحصول عليها في الموسم تلقائيًا إلى راتب العام التالي، وتصبح ثابتة وتمنح خيار الحصول على مكافآت جديدة بدءًا من راتب أعلى.
كما يوجد مصدر آخر هو عمولة المباريات الودية التي تم تحقيقها بفضل وجود اللاعبين في الفريق، كما يمكن التفاوض على حقوق الصور؛ ما يمنح اللاعب نسبة أعلى من المعدل المعتاد.
وأكدت "ماركا" أن كل هذه الصيغ صالحة لإرضاء مبابي والبيئة المحيطة به، ومنع كسر "السلام الاجتماعي" في غرفة تبديل الملابس الموحدة.