صيغة ريال مدريد لدفع راتب مبابي دون "كسر سلام" غرفة خلع الملابس

كشفت صحيفة "ماركا" عن صيغ يمكن أن يتبعها ريال مدريد لدفع راتب النجم الفرنسي كيليان مبابي دون كسر "سلام" غرفة خلع الملابس.

وبعد أن أبلغ مبابي فريقه باريس سان جيرمان بمغادرته بنهاية الموسم الحالي، يقترب ريال مدريد واللاعب من إبرام العقود.

وبحسب الصحيفة فإنه بعد خطوة مبابي يتعين على ريال مدريد تقديم عرض للاعب، كما سيتعين على مبابي القبول بالحصول على راتب منخفض بشكل كبير.

وحتى لا يحصل مبابي على راتب أعلى بكثير من رواتب زملائه ذوي الأجور المرتفعة في ريال مدريد، يمكن لإدارة الميرنغي اللجوء إلى موارد أو صيغ مختلفة "لتقسيم" راتب اللاعب لمكافآت.