قاد التونسي فرجاني ساسي فريقه الغرافة القطري للتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد بعد تخطي عقبة ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي بفوز مثير بنتيجة 1-0 في مباراة الملحق التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل التونسي فرجاني ساسي هدف فوز الغرافة بضربة رأس في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وقدم الغرافة عرضًا جيدًا، ونجح الفريق القطري في تحقيق الفوز على حساب منافسه الإماراتي.

وانضم الغرافة إلى ممثلي قطر السد والريان ضمن الفرق التي ستنافس في القسم الغربي.

ويضم القسم الغربي بدوري أبطال آسيا للنخبة 12 فريقًا هم الهلال والنصر والأهلي "المملكة العربية السعودية" والسد والريان والغرافة "قطر" والعين والوصل "الإمارات" والشرطة العراقي وبيرسيبوليس والاستقلال "إيران" وباختاكور الأوزبكي.

وانضم اللاعب التونسي فرجاني ساسي صاحب الـ32 عامًا إلى الغرافة القطري في صيف 2023 بعد تجربة مع نادي الدحيل القطري استمرت لمدة موسمين.

ولعب ساسي من قبل في صفوف الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي بجانب الزمالك المصري كما لعب مع نادي النصر السعودي بخلاف تجربة قصيرة مع ميتز الفرنسي.

وخاض ساسي 80 مباراة دولية مع منتخب تونس، وشارك في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.