الأسماء والوقائع.. 4 نقاط أساسية في شكوى ريال مدريد ضد التحكيم الإسباني

كتب: نور الدين ميفراني

ذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد قرر تصعيد أزمته مع حكام الدوري الإسباني وتقديم شكاية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعتقد النادي الملكي أن قرارات الحكام في إسبانيا أضرت به وحرمته من الألقاب المحلية الموسم الماضي وسيجهز ملفا يقدمه لأعلى سلطة لكرة القدم.

وأدى طرد المدافع الإسباني دين هويسن أمام ريال سوسيداد لغضب أكبر لدى إدارة ريال مدريد وعادت قناة النادي لتهاجم الحكام مرة أخرى مذكرة بأخطائهم ضد الفريق.

وحسب إذاعة " كوبي " إدارة ريال مدريد تجهز ملفا يتضمن تقريرا حول أداء الحكام في مباريات الفريق ومقارنتها بأدائهم في مباريات برشلونة.

وسيتضمن التقرير النقاط التالية:

1- أسماء الحكام الذين أضروا بالنادي

2- مقارنة الإحصائيات مع برشلونة، والتي تشمل "البطاقات الحمراء وركلات الجزاء والأخطاء والنقاط الضائعة.

3- معلومات وآراء الصحفيين ووسائل الإعلام الوطنية والدولية التي تتحدث عن تشويه سمعة التحكيم الإسباني.

4- مقارنة مع التحكيم في دوري أبطال أوروبا.