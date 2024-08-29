ساعات حاسمة في ميركاتو الأهلي السعودي

يترقب جمهور النادي الأهلي السعودي ساعات حاسمة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تمني نفسها بعمل الإدارة سريعًا على ضم الصفقات التي يريدها المدرب الألماني ماتياس يايسله، والذي دأب على الشكوى من وجود أزمة في تدعيم الفريق مؤخرًا.

وتعد أبرز صفقتين يسعى الأهلي السعودي لحسمهما هما النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي، الإيطالي، وإيفان توني، لاعب برينتفورد الإنجليزي.

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ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، فإن "من المتوقع عقد اجتماع بين إدارة الأهلي السعودي ووكيل فيكتور أوسيمين، حيث تم تجهيز عقد للاعب حتى عام 2028".

وأضاف: "راتب اللاعب في الأهلي سيكون 30 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى بعض المكافآت لإقناع أوسيمين بالانضمام إلى النادي السعودي".

وتابع: "نابولي فتح بالفعل باب البيع مقابل 75 مليون يورو".

أما صفقة إيفان توني، فيواجه الأهلي منافسة قوية من تشيلسي الإنجليزي، الذي دخل بدوره في مفاوضات لضمه.

وأشارت التقارير إلى أن توني لديه عرض سعودي تم وصفه بالمذهل، لكن تشيلسي يعرض على اللاعب الإنجليزي الاستمرار في البريميرليغ.

وغاب توني عن أول مباراتين في الدوري الإنجليزي؛ بسبب امتلاكه للعرض السعودي واحتمالية رحيله.

وانضم إيفان توني إلى برينتفورد قادمًا من صفوف بيتربوره في العام 2020.

وخاض توني مع برينتفورد 141 مباراة سجل خلالهم 72 هدفًا، وصنع 23 آخرين.

وخسر الأهلي بهدف نظيف من الفتح، ليفشل الراقي في الحفاظ على البداية القوية لفريقه بالدوري بعدما كان قد هزم العروبة بهدفين دون رد في الجولة الأولى.