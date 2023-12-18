ماذا قال غوارديولا عن الأهلي المصري؟
تحدث الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، بشكل إيجابي عن النادي الأهلي المصري، وذلك على هامش مشاركة السيتيزين في كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية.
وتقام بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، وانطلقت منافساتها يوم الثلاثاء 12 ديسمبر وتنتهي 22 من الشهر ذاته.
وقبل مباراة مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، ضد أوراوا ريد الياباني، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، تغنى غوارديولا بشعبية الأهلي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين.
وقال غوارديولا: "مشاركة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية ليست مفاجأة بالنسبة لي، لقد كنت في مصر والجميع هناك يتحدث عنه".
وأضاف: "كنت في مصر هذا الصيف وشاهدت حماس المصريين حيال الأهلي، وشعرت أن الفريق يتمتع بشعبية واسعة ويعتبر من بين أفضل الأندية العربية".
ويسعى فريق الأهلي المصري، بطل أفريقيا، إلى التخلص من العقدة البرازيلية، حين يواجه نظيره فلومينينسي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إطار مباراة الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.
فيما يشارك السيتي في مونديال الأندية لأول مرة، بعد إنجازه التاريخي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.
ويحط مانشستر سيتي رحاله في جدة وهو يعاني من أزمات عديدة: فنية وبدنية ورقمية، إذ تراجعت نتائج الفريق بشدة في الفترة الأخيرة.
واكتفى لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا بتحقيق فوز وحيد في آخر 6 جولات من الدوري الإنجليزي، مقابل خسارة أمام أستون فيلا، و4 تعادلات مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام وأخيرا مع كريستال بالاس.
ووسط هذه الأزمات، تصدر الفريق الإنجليزي مجموعته في دوري أبطال أوروبا محققاً العلامة الكاملة (18 نقطة)، بعد 6 انتصارات توالياً على لايبزيغ الألماني وريد ستار الصربي ويانغ بويز السويسري.