ماذا قال غوارديولا عن الأهلي المصري؟

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، وانطلقت منافساتها يوم الثلاثاء 12 ديسمبر وتنتهي 22 من الشهر ذاته.

وقبل مباراة مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، ضد أوراوا ريد الياباني، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، تغنى غوارديولا بشعبية الأهلي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين.

وقال غوارديولا: "مشاركة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية ليست مفاجأة بالنسبة لي، لقد كنت في مصر والجميع هناك يتحدث عنه".

وأضاف: "كنت في مصر هذا الصيف وشاهدت حماس المصريين حيال الأهلي، وشعرت أن الفريق يتمتع بشعبية واسعة ويعتبر من بين أفضل الأندية العربية".