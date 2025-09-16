أول تحرك من إدارة الاتحاد السعودي تجاه بلان بعد الخسارة من الوحدة

ألقت الخسارة المفاجئة لنادي الاتحاد السعودي أمام الوحدة الإماراتي في مستهل مشاركة الفريق في دوري آبطال آسيا للنخبة أمس الاثنين بظلالها على مستقبل المدرب الفرنسي لوران بلان وفق ما أوردته تقارير قريبة من النادي.

وسقط الاتحاد، بطل الدوري السعودي، في أول مبارياته في المسابقة الآسيوية، عندما تلقى الخسارة ضد الوحدة (2 ـ 1) في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري.

وفي المباراة التي تلقى فيها لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي بطاقة حمراء في الدقيقة 37، فقد الفريق أسبقيته في الشوط الأول بهدف للهولندي ستيفن بيرغوين واهتزت شباكه في مناسبتين أمام الوحدة ليخسر في الوقت بدل الضائع (2 ـ 1).

أخبار ذات علاقة قدم أداء صادما.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي

وتلقى المدرب الفرنسي لنادي الاتحاد لوران بلان وابلا من الانتقادات اللاذعة لا فقط من قبل الجماهير وإنما أيضا داخل إدارة النادي بعد أن بات التفكير في مستقبله من بين أولويات مجلس الإدارة.

وطالب مشجعو الاتحاد بإقالة فورية للمدرب الفرنسي من منصبه بعد البداية المخيبة في الموسم الجديد، حيث خسر الفريق نصف نهائي كأس السوبر وغادر المسابقة مبكرا قبل أن يسقط في أول لقاءاته الآسيوية.

أخبار ذات علاقة خسارة صادمة.. 4 أسباب لانهيار الاتحاد السعودي أمام الوحدة الإماراتي

وسلط برنامج "دورينا غير" على قناة السعودية الضوء على علاقة لوران بلان بالاتحاد بعد الخسارة أمام الوحدة حيث أكد أن مسؤولي النادي شرعوا في أول تحرك تجاه المدرب الفرنسي.

وقال المحلل الفني للبرنامج فارس الفزي إن فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل قد تشهد حلول مدرب جديد للاتحاد في حال لم يخرج الاتحاد بشكل إيجابي من مبارياته الأربع القادمة.

وقال الفزي: "حسب معلوماتي إدارة الاتحاد فتحت ملف المدرب بلان، هناك 4 مباريات قادمة للفريق أمام النجمة والوحدة في كأس الملك والنصر في الدوري السعودي وشباب الأهلي دبي في دوري الأبطال، إذا لم يخرج الاتحاد بنتائج إيجابية منها ستكون هناك مستجدات أخرى".

أخبار ذات علاقة "اطرد بلان يا سندي".. مطالبات بإقالة فورية لمدرب الاتحاد السعودي

وأضاف المتحدث: "هناك خلاف كبير داخل إدارة الاتحاد حول مصير لوران بلان، المباريات الأربع المقبلة ستكون بمثابة التقييم النهائي للمدرب الفرنسي، والإدارة الرياضية بدأت بالفعل في دراسة ملفات بعض المدربين.".

وتولى لوران بلان، مدرب منتخب فرنسا السابق، قيادة الاتحاد السعودي منذ بداية موسم 2024 ـ 2025 وحقق لقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي كما بدأ المسابقة هذا الموسم بتحقيق الفوز في مباراتين اثنتين.