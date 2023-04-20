محمد فرح: ماراثون لندن سيكون الأخير لي

أعلن محمد فرح الفائز بأربع ذهبيات أولمبية، اليوم الخميس، أن ماراثون لندن الذي يقام الأحد المقبل سيكون الأخير بالنسبة له في ظل توقعات باعتزاله العام المقبل.

وشارك محمد فرح (40 عاما)، الذي انسحب من ماراثون لندن العام الماضي بسبب الإصابة، في المسابقة ثلاث مرات وكانت أفضل نتيجة المركز الثالث في 2018، في نفس العام الذي فاز فيه بماراثون شيكاغو.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 750 ألف شخص ماراثون لندن.