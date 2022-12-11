أول تعليق لكريستيانو رونالدو بعد الخروج من كأس العالم أمام المغرب
تحدث كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال للمرة الأولى بعد خروج منتخب بلاده من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام المغرب، أمس السبت.
ونشر قائد البرتغال بيانا عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ليرد به على العديد من الأحاديث التي دارت خلال فترة كأس العالم.
وقال رونالدو في بيانه :"كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحا. لحسن الحظ، فزت بالعديد من الألقاب الدولية، بما في ذلك مع البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى مستوى في العالم كان حلمي الأكبر".
وتابع :"لقد قاتلت من أجل ذلك. لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم. في البطولات الخمس التي لعبتها في كأس العالم على مدار 16 عاما ، دائما جنبا إلى جنب مع لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، قدمت كل ما لدي. فعلت كل شيء على أرض الملعب. لم أدر وجهي للقتال ولم أتخل أبدا عن هذا الحلم".
وواصل :"لسوء الحظ، انتهى الحلم بالأمس، أريدكم فقط أن تعرفوا أنه قد قيل الكثير وكُتب الكثير، وقد تم التكهن بالكثير، لكن إخلاصي للبرتغال لم يتغير للحظة. لقد كنت دائما من ناضل من أجل هدف الجميع ولم أدر ظهري أبدا لزملائي وبلدي، ليس هناك الكثير لأقوله الآن".
ونشرت العديد من التقارير حول كريستيانو رونالدو خلال فترة كأس العالم مثل انتقاله إلى النصر السعودي وتهديده بمغادرة معسكر منتخب بلاده.
وأردف رونالدو: "شكرا للبرتغاليين، شكرا قطر، كان الحلم جميلا وسيستمر".
وأتم في رسالة إلى وسائل الإعلام على ما يبدو :"الآن نأمل أن يكون الوضع جيدا ويسمح للجميع بالتوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة".
ولم يذكر كريستيانو رونالدو أي شيء في بيانه عن الاعتزال الدولي، كما لم يذكر اسم مدربه سانتوس الذي وضعه على دكة البدلاء لمباراتين أمام سويسرا والمغرب.
وشوهد رونالدو وهو يبكي أثناء خروجه من الملعب بعد نهاية مباراة البرتغال والمغرب في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وهي المباراة التي شارك فيها بديلا في الشوط الثاني.