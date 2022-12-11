أول تعليق لكريستيانو رونالدو بعد الخروج من كأس العالم أمام المغرب

وواصل :"لسوء الحظ، انتهى الحلم بالأمس، أريدكم فقط أن تعرفوا أنه قد قيل الكثير وكُتب الكثير، وقد تم التكهن بالكثير، لكن إخلاصي للبرتغال لم يتغير للحظة. لقد كنت دائما من ناضل من أجل هدف الجميع ولم أدر ظهري أبدا لزملائي وبلدي، ليس هناك الكثير لأقوله الآن".

ونشرت العديد من التقارير حول كريستيانو رونالدو خلال فترة كأس العالم مثل انتقاله إلى النصر السعودي وتهديده بمغادرة معسكر منتخب بلاده.

وأردف رونالدو: "شكرا للبرتغاليين، شكرا قطر، كان الحلم جميلا وسيستمر".

وأتم في رسالة إلى وسائل الإعلام على ما يبدو :"الآن نأمل أن يكون الوضع جيدا ويسمح للجميع بالتوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة".

ولم يذكر كريستيانو رونالدو أي شيء في بيانه عن الاعتزال الدولي، كما لم يذكر اسم مدربه سانتوس الذي وضعه على دكة البدلاء لمباراتين أمام سويسرا والمغرب.

وشوهد رونالدو وهو يبكي أثناء خروجه من الملعب بعد نهاية مباراة البرتغال والمغرب في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وهي المباراة التي شارك فيها بديلا في الشوط الثاني.