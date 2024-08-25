فليك يعلق على تألق ليفاندوفسكي وحديثه مع نيكو ويليامز | إرم نيوز

كال هانزي فليك، مدرب برشلونة، المديح لمهاجمه روبرت ليفاندوفسكي بعد أن سجل قائد بولندا هدف الفوز في الشوط الثاني ليمنح النادي الكتالوني فوزًا صعبًا 2-1 على ضيفه أتلتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم السبت.

وهذا الهدف الثالث لليفاندوفسكي في مباراتين بعدما أحرز هدفين في عودة برشلونة خلال الفوز 2-1 على ملعب فالنسيا الأسبوع الماضي.

وقال فليك لمنصة "داوزن": "أعرف روبرت ليفاندوفسكي جيدًا، ولا أعتقد أنه عاد إلى مستواه؛ لأنني أراه بهذا المستوى دائمًا كلاعب".

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وتحت قيادة فليك في بايرن ميونخ خلال موسمي 2019-2020 و2020-2021، سجل ليفاندوفسكي 83 هدفًا في 71 مباراة، وفاز بالعديد من الألقاب الكبرى بما في ذلك دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وأضاف فليك: "سعيد به ليس فقط بسبب الأهداف التي يسجلها، بل بسبب جهده الجماعي وتفانيه في الضغط على دفاع المنافسين وفاعليته الكبيرة.

"من الناحية البدنية، هو جاهز 100%، إنه لاعب محترف تمامًا، ويتعامل مع اللياقة البدنية بجدية كبيرة. إنه يعرف كيف يتعامل مع الضغوط، وقد رأينا ذلك بعد هدف التعادل في الشوط الثاني. إنه لاعب رائع".

وأشاد فليك أيضًا بالجناح البرازيلي رافينيا الذي تألق مجددًا في مركز لاعب الوسط المهاجم.

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وقال فليك: "رافا قادر على اللعب في كل مراكز الهجوم. يمكنه اللعب في مركز صانع الألعاب، أو يمكنه تغيير المراكز، إنه رائع في الضغط. كنا بحاجة إلى شخص مثله؛ لأننا ما زلنا نفتقد بعض اللاعبين".

ويغيب عن الفريق كل من غافي ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونغ بسبب الإصابات، كما لم يتم تسجيل الوافد الجديد داني أولمو في الدوري الإسباني؛ بسبب خرق برشلونة لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأشار المدرب الألماني: "لا بد أن أكون سعيدًا للغاية بعد انتصارين ضد منافسين أقوياء، وفي ظل هذه الظروف.

"لدينا إصابات، بالإضافة إلى لاعبين لا يستطيعون المشاركة، ولكن ما لا نستطيع السيطرة عليه يجب ألا نتجاهله. دفاعيًّا نحن نؤدي بشكل جيد".

وبشأن حديثه مع نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو، في نهاية المباراة، أوضح: "لقد هنأت نيكو ويليامز على الفوز مع إسبانيا بكأس أمم وروبا".