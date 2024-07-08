كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي عاد إلى مفاوضاته مجددًا مع أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، بعد تعثر صفقة إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، في الميركاتو الحالي.

ويبحث النصر بقوة عن تدعيم مركز حراسة المرمى هذا الصيف بعد رحيل حارسيه دافيد أوسبينا ووليد عبدالله.

ووفقًا لما ذكره موقع "TEAMtalk"، اليوم الاثنين، فإن النصر توصل لاتفاق بشأن الشروط الشخصية مع إيدرسون، حارس السيتي، ولكن رغم ذلك فإن البرازيلي إليسون ما زال هو الخيار الأول في حسابات النادي السعودي.

وأوضح الموقع أن إيدرسون منفتح على مغادرة مانشستر سيتي لخوض تحدٍ جديد، لذلك لا يمانع الانتقال إلى صفوف النصر لمزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النصر، قررت إعادة المفاوضات مع حارس ليفربول، بسبب مغالاة مانشستر سيتي ومطالباته المادية المرتفعة لبيع عقد إيدرسون.

وحدد مانشستر سيتي، مبلغ 50 مليون يورو (42 مليون جنيه إسترليني) للموافقة على رحيل إيدرسون، وهو ما تراه إدارة النصر سعرًا مرتفعًا للغاية.

ويخطط نادي النصر، للتعاقد مع حارس أجنبي بمستوى عالٍ، ولكن دون الحاجة إلى دفع مبالغ طائلة في الصفقة، ونظرًا للسعر الذي يطلبه مانشستر سيتي في إيدرسون، فإن النادي السعودي سيعيد فتح خطوط الاتصال مجددًا بالحارس أليسون بعد انتهاء مشاركته مع البرازيل في بطولة كوبا أمريكا.

ووصلت بعثة فريق النصر، إلى البرتغال من أجل الدخول في المعسكر الذي سيخوضه من أجل التحضيرات لخوض منافسات الموسم الجديد، الذي ينطلق في أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن ينقسم معسكر النصر العاصمي إلى فترتين، الأولى في البرتغال، قبل أن يغادر إلى إسبانيا لإجراء المرحلة الثانية والأخيرة، ويعود إلى الرياض 5 أغسطس.