تحديد موعد ديربي مانشستر في كأس الدرع الخيرية
حددت رابطة الدوري الإنجليزي بالتنسيق مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد مباراة كأس درع الاتحاد الإنجليزي "الدرع الخيرية" الذي يجمع بين بطلي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.
ووفقًا لاتحاد الكرة الإنجليزي، سيجمع اللقاء بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، يوم السبت الـ10 من أغسطس المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وتقص الأندية الإنجليزية شريط المسابقات الرسمية ببطولة الدرع الخيرية كل موسم، إذ يواجه بطل الدوري الإنجليزي نظيره المتوج بكأس الاتحاد.
وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم بعد سباق طويل مع آرسنال انتهى في الجولة الأخيرة، بينما استطاع مانشستر يونايتد خطف لقب كأس الاتحاد الإنجليزي من السيتي.
وخسر مانشستر سيتي كأس الدرع الخيرية الموسم الماضي أمام آرسنال وقبل الماضي ضد ليفربول، لذلك يرغب في التتويج بها هذه المرة.