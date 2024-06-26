تحديد موعد ديربي مانشستر في كأس الدرع الخيرية

وتقص الأندية الإنجليزية شريط المسابقات الرسمية ببطولة الدرع الخيرية كل موسم، إذ يواجه بطل الدوري الإنجليزي نظيره المتوج بكأس الاتحاد.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم بعد سباق طويل مع آرسنال انتهى في الجولة الأخيرة، بينما استطاع مانشستر يونايتد خطف لقب كأس الاتحاد الإنجليزي من السيتي.

وخسر مانشستر سيتي كأس الدرع الخيرية الموسم الماضي أمام آرسنال وقبل الماضي ضد ليفربول، لذلك يرغب في التتويج بها هذه المرة.