"الإعلام ضخّم معسكر الأهلي في طبرقة".. مسؤول الترجي التونسي يثير ضجة قوية

فجّر مسؤول في نادي الترجي التونسي موجة من ردود الأفعال في الأوساط الكروية التونسية والمصرية عندما قلل من شأن المعسكر الإعدادي الذي أجراه الأهلي في مدينة طبرقة في الساحل الشمالي الغرب لتونس.

ونال معسكر الأهلي الذي امتد بين 18 و28 يوليو الماضي، وأجرى فيه الفريق 3 مباريات ودية اهتماما منقطع النظر، كما حظي بالإعجاب عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها.

وأبدى الكثير من الملاحظين انبهارا كبيرا بالتنظيم الذي شهده معسكر الأهلي المصري لا فقط لجمال المكان الذي اختاره للإعداد لموسم 2025 ـ 2026، وهو مدينة طبرقة الساحلية الهادئة وذات المناخ الرائع، وإنما أيضا للتقنيات المتطورة التي نقل بها فعاليات المعسكر والمباريات الودية.

أخبار ذات علاقة مسؤول في الترجي التونسي: فرضنا عقوبة على بلايلي بسبب تأخر عودته

وخلال تعليقه على الاهتمام الإعلامي المتزايد في الأوساط الرياضية والإعلامية التونسية بمعسكر الأهلي المصري الأخير، وما شهده من توظيف للتقنيات المتطورة في نقل المباريات، قال وليد قرفالة المتحدث الرسمي للترجي التونسي إن بعض الصحف والمواقع ضخمت المعسكر ومنحته "بهرجا إعلاميا مجانيا" وفق وصفه.

وقال قرفالة عبر إذاعة "موزاييك أف أم الخاصة": "هناك تضخيم كبير من قبل الإعلام التونسي لما قام به النادي الأهلي في مدينة طبرقة، المعسكر كان عاديا لكن الصورة صنعت منه حدثا لافتا، الإخراج الذي تم به تصوير ونقل معسكر الأهلي قام به الترجي من قبل".

أخبار ذات علاقة الترجي التونسي يتخذ إجراءات حاسمة مع 3 محترفين أجانب

وتابع وليد قرفالة قوله إن المخرج الذي تولى تصوير معسكر الأهلي والمباريات الودية عبر كاميرا "الدرون" وهو هيثم شلحة، نقل الكثير من مباريات الترجي في الدوري أو في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، هناك تضخيم مبالغ فيه لما قام به الأهلي المصري.

وأثار مسؤول الترجي جدلا واسعا عبر منصات التواصل خاصة في تونس، إذ أكد بعض مشجعي الفريق وحتى جماهير الأندية المنافسة أن ما قام به النادي الأهلي في معسكره الأخير لا يمكن أن يعادله أي ناد تونسي.

وشن عدد من المتابعين في تونس هجوما على بعض أندية دوري المحترفين معتبرين أن المعسكرات الإعدادية لأندية الدوري التونسي كثيرا ما رافقتها إخلالات عديدة حتى في برمجة اللقاءات الودية.

أخبار ذات علاقة 3 أزمات تحاصر الترجي التونسي قبل نهائي كأس السوبر

ويبدأ الترجي التونسي غدا الأحد 3 أغسطس 2025 موسمه الجديد بخوض نهائي كأس السوبر أمام الملعب التونسي، على ملعب رادس الأولمبي، في النسخة الثانية تواليا بين الفريقين.

ويستهل الفريق الأحمر والأصفر منافسات الدوري التونسي للمحترفين يوم 9 أغسطس الجاري بملاقاة مستقبل قابس على ملعب الأخير.