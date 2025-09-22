أدلى بتصريح مثير.. من هو الشخص الوحيد الذي يعلم الفائز بالكرة الذهبية؟

أدلى فنسنت غارسيا، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول"، والذي يعد الشخص الوحيد الذي يعرف هوية الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025، بتصريحات مثيرة، متعهداً بالحفاظ على النتيجة سرية "حتى اللحظة الأخيرة"، حتى لو كلفه ذلك خلافات مع الآخرين.

وكانت مجلة فرانس فوتبول، المؤسِّسة المانحة للجائزة، أجرت تغييرًا كبيرًا في آلية الإعلان ابتداءً من نسخة 2024.

ففي السنوات السابقة، كانت المجلة تجري مقابلة مع الفائز قبل إعلان اسمه على المسرح، لكن لتفادي التسريبات المتكررة والحفاظ على عنصر المفاجأة، توقفت عن الكشف عن هذه المعلومة مسبقًا.

في الواقع، لا يعرف اسم الفائز سوى فنسنت غارسيا، رئيس تحرير المجلة، والذي أكد أنه لا يشاركه حتى مع إدارة صحيفة "ليكيب"، المالكة للمجلة.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإن الجميع سيعرف النتيجة مباشرة خلال الحفل، بما في ذلك النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، الذي سيتولى تقديم الجائزة على مسرح شاتليه في باريس، مساء اليوم الاثنين.

وقال فنسنت في تصريحات لقناة Téléfoot: "أنا الشخص الوحيد الذي يعرف الفائز بالكرة الذهبية، معايير الفوز بهذه الجائزة واضحة: التألق الفردي، الأداء الحاسم الذي لا يُنسى، الألقاب المحققة، بالإضافة إلى اللعب النظيف والسلوك داخل وخارج الملعب".

وكما ذُكر سابقًا، جدد غارسيا وعده الشخصي: "الفائز بالكرة الذهبية؟ سأحتفظ بالسر حتى لو تسبب ذلك في خلاف مع بعض الناس، سأبقى محتفظًا بالسر حتى اللحظة الأخيرة".

ويُعد مهاجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي المرشح الأبرز للتتويج بأرقى جائزة فردية في كرة القدم، بعد موسم 2024-25 استثنائي سجّل خلاله 35 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

كما حصد ديمبيلي عدة جوائز فردية، منها أفضل لاعب في الدوري الفرنسي وهداف البطولة، إلى جانب جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا.

وفي إطار الاستعدادات لحفل الكرة الذهبية يوم الاثنين، تم تكريم ديمبيلي مؤخرًا بمنحه جائزة "أونز دور" التي تقدمها مجلة Onze Mondial.

وحصل ديمبيلي (28 عامًا) على 32.5% من الأصوات، متفوقًا على لامين يامال (30%)، وكيليان مبابي (12.5%)، وزميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي (7%).

ولكن ديمبيلي يواجه منافسة شرسة من لامين يامال، نجم برشلونة، والذي قرر حضور الحفل رفقة عائلته ووفد ضخم مكون من 20 فردًا، حيث سيعمل على إقامة حفل صاخب حال التتويج بالجائزة.