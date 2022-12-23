ركلات الترجيح تُهدي الاتحاد بطاقة دور الـ8 لكأس خادم الحرمين على حساب الشباب

الفتح يتخطى الطائي ليضرب موعدًا مع الهلال

وفي وقت سابق، تأهل الفتح لدور الثمانية في كأس ملك السعودية لكرة القدم بفوزه على الطائي بركلات الترجيح 7-6، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، اليوم الخميس.

وضع المغربي مراد باتنا الفتح في المقدمة في الشوط الأول، وأدرك الطائي التعادل عن طريق نوليدج موسونا في الدقيقة 65.

ولم ينجح أي فريق في هز الشباك في الشوط الإضافي الأول، قبل أن يسجل حسن آل سليس لاعب الفتح هدفين في غضون سبع دقائق، أحدهما في مرمى المنافس في الدقيقة 112، والآخر بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 119، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للفتح.