ركلات الترجيح تُهدي الاتحاد بطاقة دور الـ8 لكأس خادم الحرمين على حساب الشباب
فاز الاتحاد بركلات الترجيح 4-3 على الشباب، ليضرب موعدا مع الفيحاء حامل اللقب في دور الثمانية لكأس ملك السعودية لكرة القدم، اليوم الخميس.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" في جدة.
وضع متعب الحربي الشباب في المقدمة في الدقيقة 40، وأدرك الاتحاد التعادل عند طريق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 48.
الفتح يتخطى الطائي ليضرب موعدًا مع الهلال
وفي وقت سابق، تأهل الفتح لدور الثمانية في كأس ملك السعودية لكرة القدم بفوزه على الطائي بركلات الترجيح 7-6، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، اليوم الخميس.
وضع المغربي مراد باتنا الفتح في المقدمة في الشوط الأول، وأدرك الطائي التعادل عن طريق نوليدج موسونا في الدقيقة 65.
ولم ينجح أي فريق في هز الشباك في الشوط الإضافي الأول، قبل أن يسجل حسن آل سليس لاعب الفتح هدفين في غضون سبع دقائق، أحدهما في مرمى المنافس في الدقيقة 112، والآخر بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 119، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للفتح.
ولحق الفتح في دور الثمانية بأندية الهلال والنصر والفيحاء حامل اللقب والوحدة وأبها والباطن.
وسيلتقي الفتح مع الهلال في دور الثمانية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وفي وقت سابق اليوم، صعد الباطن لدور الثمانية بفوزه على الرائد بهدف دون رد سجله يوسف الشمري.
وهو أول انتصار يحققه الباطن هذا الموسم، حيث يتذيل الدوري السعودي للمحترفين بنقطة واحدة من تسع مباريات.