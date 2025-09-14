logo
تجعلني أفكر بشكل سيئ.. مواجهة نارية بين تشابي ألونسو ومانزانو (فيديو)

ألونسو يعاتب الحكم عقب مواجهة سوسيدادالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز

وجه تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، انتقادا لاذعا للحكم خيل مانزانو عقب لقاء ريال سوسيداد المثير في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد 2-1 بثنائية وقع عليها الفرنسي كيليان مبابي والتركي أردا غولر على ريال سوسيداد في ملعب "أنويتا"، مساء السبت، ليقتنص 3 نقاط صعبة في مشوار الدوري الإسباني.

لكن المواجهة الأولى للميرينغي بعد عطلة سبتمبر الدولية شهدت تعرض دين هويسن مدافع الميرينغي للطرد، وحالة جدل صاحبت هذه البطاقة الحمراء سببها عدم اللجوء لتقنية الفيديو المساعد للحكم "فار".

وبحسب ما نقلت الصحف الإسبانية عن قناة "موفيستار"، توجه ألونسو إلى حكم اللقاء بعد صافرة النهاية، معبراً عن استيائه من بعض القرارات التحكيمية، قائلاً: "ألم ترَ ميليتاو؟ كان على بُعد خمسة أمتار فقط من الكرة! هذا القرار سيُرفع إلى لجنة الحكام وسيظهر في مقاطع الفيديو".

وأضاف ألونسو: "أنا لا أريد التفكير بهذه الطريقة، لكنكم تخيبون ظني وتجعلونني أنظر إلى الأمور بسلبية وبشكل سيئ".

 

 

وأجبر هذا الطرد فريق ريال مدريد على إكمال اللقاء بعشرة لاعبين، ما دفع أوريلين تشواميني إلى التراجع لشغل مركز قلب الدفاع لتعويض النقص العددي، ورغم الصعوبات التي واجهها الفريق، نجح "الميرنغي" في الحفاظ على تقدمه، وحسم المباراة لمصلحته بهدفين في مقابل هدف، في انتصار ثمين عزز مسيرته في الدوري الإسباني.

ريال مدريد واصل التغريد منفرداً على قمة الليغا بالوصول إلى 12 نقطة من 4 مباريات حتى الآن دون فقدان أي نقطة.

ويستعد الفريق الملكي لخوض مواجهة قوية في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي منافسه مارسيليا الفرنسي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد.

