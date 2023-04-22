أرتيتا: سأستمتع بمواجهة غوارديولا في مباراة آرسنال ومانشستر سيتي

تتقلص احتمالات فوز آرسنال بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نحو 20 عاما مع توالي المباريات، لكن المدرب ميكيل أرتيتا ما زال يعتقد أن فريقه الشاب يمكنه السيطرة على مانشستر سيتي.

وفي المباراة الثالثة على التوالي، مر المدرب الإسباني بسلسلة كاملة من المشاعر، حيث تعادل فريقه 3/3 على أرضه أمام ساوثهامبتون متذيل الترتيب أمس الجمعة بعد أن تأخر 2/0 في أول 15 دقيقة.

وأنقذت الأهداف المتأخرة للقائد مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا نقطة مثيرة قد تكون حيوية في سعي آرسنال للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 2004.