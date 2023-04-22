أرتيتا: سأستمتع بمواجهة غوارديولا في مباراة آرسنال ومانشستر سيتي
تتقلص احتمالات فوز آرسنال بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نحو 20 عاما مع توالي المباريات، لكن المدرب ميكيل أرتيتا ما زال يعتقد أن فريقه الشاب يمكنه السيطرة على مانشستر سيتي.
وفي المباراة الثالثة على التوالي، مر المدرب الإسباني بسلسلة كاملة من المشاعر، حيث تعادل فريقه 3/3 على أرضه أمام ساوثهامبتون متذيل الترتيب أمس الجمعة بعد أن تأخر 2/0 في أول 15 دقيقة.
وأنقذت الأهداف المتأخرة للقائد مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا نقطة مثيرة قد تكون حيوية في سعي آرسنال للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 2004.
لكن ما حدث من قبل، حيث سجل ساوثهامبتون ثلاثة أهداف سهلة، يشير إلى أن افتقار آرسنال للخبرة في خضم الصراع على الفوز باللقب سيثبت في النهاية أنه مؤثر.
واعترف أرتيتا بأنه شعر "بالخواء" عند صفارة النهاية، ومع ذلك سينتقل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء المقبل فيما يمكن أن تكون مواجهة مصيرية مع تفوقه بفارق خمس نقاط.
ومع ذلك، يملك مانشستر سيتي مباراتين مؤجلتين وستكون خسارة آرسنال يوم الأربعاء بالتأكيد نهاية المطاف.
ورغم خسارة ست نقاط في آخر ثلاث مباريات وزيادة الضغوط على آرسنال وإمكانية تعثره تحت الضغط، أشاد أرتيتا بشخصية لاعبيه وقال إنه سيستمتع بمعركته أمام فريق المدرب بيب غوارديولا يوم الأربعاء.
وأضاف أرتيتا "لا أطيق الانتظار، فهذه هي المباريات التي تريد أن تلعبها. عندما يكون كل شيء على المحك، عليك الذهاب إلى هناك للفوز".
وتابع المدرب الإسباني "إنها متعة هذه الرياضة، فأنت تريد أن تكون في هذه المواقف. سنحظى برحلة رائعة إلى مانشستر وسنستعد بشكل جيد حقا".
وقال المدرب الإسباني إن أيا من لاعبيه لم يكن "يختبئ" أمس، وأكد حقيقة أنهم تمكنوا من اقتناص نقطة وكادوا أن ينتزعوا الفوز.
وأضاف أرتيتا "هذا الفريق الشاب يملك ردة فعل لا تصدق، عندما يكون ذلك عكس التوقعات لكن الفرص التي صنعوها والروح التي يتمتعون بها كان من دواعي سروري مشاهدتها. الرسالة واضحة، أنني أحبهم".
وأحد لاعبي آرسنال الذين يتمتعون بخبرة الفوز باللقب من قبل هو غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي السابق.
وقال المهاجم البرازيلي إن آرسنال يجب أن يفوز على ملعب ناديه السابق.
وأضاف "الآن هي اللحظة الصعبة. حان الوقت الآن للبقاء سويا حتى النهاية، لا يزال لدينا الكثير من الأشياء لنقوم بها هذا الموسم، الأمر لم ينته بعد وما زلنا نتصدر بفارق خمس نقاط".
وأتم "يملك مانشستر سيتي مباراتين مؤجلتين ولكن إذا أردنا أن نكون أبطالا، فعلينا الذهاب إلى هناك للفوز بالمباراة، هذا كل شيء".
وكانت فرصة آرسنال للفوز باللقب، وفقا لشركة "نيلسن جراسنوت" للبيانات 55% في 28 مارس آذار لكنها انخفضت إلى 32% قبل انطلاق مباراة الأمس.
وكان من الممكن أن يتقلص هذا الرقم مرة أخرى بعد التعادل مع ساوثهامبتون ولكن مع بقاء ست مباريات والتقدم بفارق خمس نقاط، يظل مصير آرسنال في يده.
لكن جيمي كاراغر المحلل في محطة "سكاي سبورتس" لخص المهمة التي يواجهونها، حيث قال مدافع ليفربول السابق: "سيتعين عليهم القيام بمعجزة الآن. يجب أن يكون الفريق مميزا حقا".