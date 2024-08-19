كشفت تقارير إعلامية أن نادي الأهلي السعودي بصدد تقديم عرض جديد لضم إيفان توني، نجم برينتفورد الإنجليزي، قبل غلق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الأهلي السعودي، لضم إيفان توني من أجل تعزيز خط هجوم الفريق في الموسم الجديد 2024-25.

"الراقي" يحاول تعويض رحيل الفرنسي آلان سان ماكسيمان، الذي انتقل إلى فنربخشة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي بن جاكوبز، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، فإن "الأهلي السعودي يستعد لتقديم عرض جديد لإيفان توني بقيمة أقرب إلى تقييم برينتفورد البالغ 50 مليون جنيه إسترليني، لكن النادي السعودي ينتظر أولاً موافقة المهاجم الإنجليزي".

وأوضح، أنه تم رفض عرض سابق قدمه الأهلي بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، كما تم الكشف عنه يوم الجمعة الماضي.

ولم يمنح إيفان توني، موافقته على خطوة الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الأهلي، حتى الآن، إذ ما يزال يدرس خياراته الأوروبية.

ويتجه برينتفورد، للموافقة على رحيل اللاعب ولكن ليس بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني، خاصةً أن اللاعب عقده ينتهي في الصيف المقبل، وسيدخل الفترة الحرة خلال شهر يناير المقبل.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن الأهلي عرض على إيفان توني توني عقداً لمدة 3 سنوات براتب أساسي يصل لـ20 مليون يورو ومكافأة توقيع بقيمة 3 ملايين يورو، تُدفع على قسطين، إلى جانب إضافات أخرى.

يذكر أن إيفان توني قد انضم إلى برينتفورد في صيف 2020، وعقده ينتهي في يونيو 2025.

وخاض توني مع برينتفورد 141 مباراة، سجل خلالها 72 هدفا، وصنع 23 أخرى.