غوارديولا: مانشستر سيتي بريء من خرق قواعد اللعب المالي النظيف

وتحدث المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز وأكد على براءة فريقه وقال: "أنا مقتنع أننا أبرياء، في هذا البلد المتهم بريء حتى تثبت إدانته لكن مع مانشستر سيتي لا يحدث ذلك".

وأضاف بيب غوارديولا: "الأمر قد يستغرق أشهرا وربما سنوات وحتى ذلك الحين سنواصل التركيز ولعب كرة القدم، بالطبع أرغب أن ينتهي الأمر بسرعة، لدي الثقة في الرئيس خلدون المبارك وفيران سوريانو، كافحوا سابقا لإظهار براءتنا".

وقارن مدرب مانشستر سيتي الأمر بقضية الفريق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقال: "أنا واثق من أننا سنثبت براءتنا، كما حدث عندما وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذه التهم نفسها، بالنسبة للبعض يبدو أننا مذنبون قبل أن يتم النظر في هذا الأمر، حسنا إذا كنا مذنبين فإننا سنقبل العقوبة، ولكن إذا كنا أبرياء فيجب أن يكون هناك تعويض".

ووجه بيب غوارديولا التهمة لرؤساء الأندية المنافسة في الدوري الإنجليزي وقال: "سبب الاتهامات ضد مانشستر سيتي؟ يجب أن تذهب لرؤساء الأندية والمديرين التنفيذيين دانييل ليفي وغيرهم وتقوم بسؤالهم، ما يفعله المنافسون معروف قاموا سابقا بمحاولة الإطاحة بنا، لكن عليهم الحذر فيمكن أيضا أن تقوم أندية باتهامهم مثلما تم اتهامنا".

وأكد بيب غوارديولا أنه لن يغادر الفريق في هذه الظروف وأنه مستعد لأي قرار يتخذه القضاء ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى لو كان إنزال الفريق درجات أدنى.

وقال المدرب الإسباني: "لن أغادر هذا المكان أريد البقاء أكثر من أي وقت مضى ولن أتزحزح من منصبي، أحب مانشستر سيتي وأريد البقاء".