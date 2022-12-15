رسميا.. الاتحاد المغربي يقدم احتجاجا على التحكيم في مباراة فرنسا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، رسميا، تقديم احتجاج على الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس الذي أدار مباراة أسود الأطلس أمام فرنسا، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقال الاتحاد المغربي في بيان، إنه احتج بقوة على تحكيم مباراة أسود الأطلس أمام فرنسا في رسال إلى الهيئة المختصة، تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المغرب من ضربتي جزاء واضحتين، بشهادة المختصين في التحكيم، وعبّر الاتحاد المغربي عن استغرابه من عدم تنبيه غرفة الـ"VAR".