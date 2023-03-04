غوارديولا يشكو من قسوة حكام الدوري الإنجليزي ضد لاعبي مانشستر سيتي
اتهم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حكام الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعامل مع مانشستر سيتي بشكل غير عادل عندما يتعلق الأمر بإضاعة الوقت.
وأوضح غوارديولا أن الحكام يسارعون إلى معاقبة لاعبي مانشستر سيتي لإضاعة الوقت، لكنهم مترددون في القيام بذلك عندما يتعلق الأمر بخصومهم.
ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على نيوكاسل في وقت لاحق، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولا يزال غوارديولا غاضبًا من إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي لإضاعة الوقت في الشوط الأول من فوز فريقه 3/1 على آرسنال في فبراير الماضي.
وقال غوارديولا ساخرًا: "إذا كان هذا مضيعة للوقت سنحصل على بطاقة صفراء لإيدرسون، فلا داعي للقلق".
وأضاف: "نحن الفريق الأقل إهدارًا للوقت في مسيرتنا، لذلك لا تقلق بشأن إضاعة الوقت، أنا لا أنتبه لذلك، إنني أهتم أكثر بما يتعين علينا القيام به للتغلب على نيوكاسل، والطريقة التي يضغطون بها والمشاكل التي عانينا منها في بعض اللحظات عندما لعبنا معهم خارج أرضهم في بداية الموسم".
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن لاعبي مانشستر سيتي حصلوا على 28 بطاقة صفراء، الموسم الحالي، في الدوري الإنجليزي، مقابل بطاقة حمراء مباشرة واحدة، وبطاقة حمراء واحدة بعد بطاقتين صفراوين.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب الفرق في اللعب النظيف خلف ويستهام، وبرايتون، وبرينتفورد. وسُئل غوارديولا عما إذا كان لاعبوه سيحصلون على بطاقات أكثر من لاعبي نيوكاسل قال المدرب الإسباني: "هذا يعتمد على الحكم، لكنني متأكد من أن البطاقة الصفراء ستكون لإيدرسون، آلاف المباريات تأتي الفرق إلى استاد الاتحاد ويضيع الحراس الوقت".
وأوضح: "إنها 20 ثانية في كل مرة لتنفيذ ضربة المرمى ثم هناك كرة طويلة، ولم يحدث أي شيء للحارس، وبعد ذلك نحصل على بطاقة صفراء، هذا سبب وجودي بعيدًا عن التعليقات حول الحكام، لأنني لا أهتم ثانية واحدة، ويمكن أن يفعلوا ما يريدون".
وبسؤاله عما إذا كان تحدث مع الجهات المختصة بشأن مظالمه، قال غوارديولا: "من هي تلك الجهات؟ أنا لا أتحدث مع رابطة الدوري الممتاز، لأننا متهَمون من قبلهم".
وأكد بيب: "كم مرة بعد المؤتمرات الصحفية كنت أشكو من الحكام؟ تنتهي المباراة عندما تنتهي، ولا أعرف حتى قبل المباراة من سيكون حكم المباراة، وأعرف عندما أرى وجوههم من هم، لكنني لا أتحدث معهم قبل أو بعد".
وختم غوارديولا: "الآن لا يمكننا التحدث عن الدوري الإنجليزي أو أي شيء آخر، نحن مشغولون بالدفاع مع محامينا ضد الانتهاكات المزعومة للعب المالي النظيف، لذلك ليس لدي وقت لإهداره على ذلك".