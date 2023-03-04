غوارديولا يشكو من قسوة حكام الدوري الإنجليزي ضد لاعبي مانشستر سيتي

ولا يزال غوارديولا غاضبًا من إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي لإضاعة الوقت في الشوط الأول من فوز فريقه 3/1 على آرسنال في فبراير الماضي.

وقال غوارديولا ساخرًا: "إذا كان هذا مضيعة للوقت سنحصل على بطاقة صفراء لإيدرسون، فلا داعي للقلق".

وأضاف: "نحن الفريق الأقل إهدارًا للوقت في مسيرتنا، لذلك لا تقلق بشأن إضاعة الوقت، أنا لا أنتبه لذلك، إنني أهتم أكثر بما يتعين علينا القيام به للتغلب على نيوكاسل، والطريقة التي يضغطون بها والمشاكل التي عانينا منها في بعض اللحظات عندما لعبنا معهم خارج أرضهم في بداية الموسم".

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن لاعبي مانشستر سيتي حصلوا على 28 بطاقة صفراء، الموسم الحالي، في الدوري الإنجليزي، مقابل بطاقة حمراء مباشرة واحدة، وبطاقة حمراء واحدة بعد بطاقتين صفراوين.