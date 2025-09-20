بمقابل مادي.. القناة الناقلة لمباراة الترجي والقوات المسلحة النيجري

يفتتح الترجي التونسي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بمواجهة مثيرة خارج ملعبه أمام مضيفه القوات المسلحة بطل النيجر مساء الأحد.

ويحل الترجي ضيفاً على بطل النيجر في ذهاب الدور التمهيدي الأول للبطولة القارية.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في ملعب "حمادي العقربي" في العاصمة تونس.

وسيلعب الترجي حال تأهله ضد الفائز من لقاء راهيمو البوركيني ومانغا سبور الغابوني والذين تعادلا دون أهداف في جولة الذهاب التي أقيمت في بوركينا فاسو.

وأعلن نادي الترجي إذاعة المباراة عبر المنصة الرسمية للنادي باشتراك رمزي قدره 480 مليم تونسي لليوم الواحد عن طريق الهاتف (الدينار التونسي يساوي ألف مليم).

ويوازي الاشتراك أقل من نصف دينار تونسي يومياً لتسهيل الأمر على مشجعي الترجي لمتابعة المنصة ومشاهدة المباريات وأخبار الفريق.

وقال الترجي في بيان رسمي إنه تحمل نفقات سفر طاقم تقني وإعلامي إلى النيجر من أجل تأمين النقل المباشر لهذه المباراة التي تقام في النيجر.

يشار إلى أن الترجي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات خلال تاريخه في نسخ 1994 و2011 و2018 و2019.