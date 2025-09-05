بث مباشر لمباراة فرنسا ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026

يستهل المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018 ووصيف بطل النسخة الأخيرة 2022 لبدء مشواره في تصفيات منطقة أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 عندما ينزل اليوم الجمعة ضيفا على أوكرانيا في الجولة الافتتاحية من المجموعة الرابعة.

وتدور مباراة أوكرانيا وفرنسا على أرض محايدة وتحديدا في مدينة "وركلاو" في بولندا بسبب الأوضاع في البلد المستضيف.

وتقام تصفيات كأس العالم 2026، بالنسبة لمنطقة أوروبا (يويفا) بنظام كلاسيكي (دور المجموعات) لكن عدد المقاعد المخصصة سيرتفع إلى 16 منتخبا أوروبيا في نسخة 2026 التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا في النهائيات وهذا ما يعني أن أوروبا ستكون ممثلة بثلث عدد منتخبات كأس العالم 2026.

وتتنافس بلدان القارة الأروبية في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال، أما المنتخبات أصحاب المراكز الثانية فتتأهل للمحلق.

وتقام منافسات الملحق في مارس 2026، بمشاركة 16 منتخباً على أن تُسفر عن تأهل 4 منتخبات أخرى من القارة العجوز.

ويلعب منتخب فرنسا الذي تأهل للنهائيات دون انقطاع منذ نسخة 1998 التي توج بها للمرة الأولى في تاريخه ضمن المجموعة الرابعة مع كل من أوكرانيا وإيسلندا وأذربيدجان.

أما منتخب أوكرانيا فيبحث عن التأهل للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2006 التي بلغ فيها الدور ربع النهائي.

ويلعب المنتخب الفرنسي بالتشكيلة التالية:

أما المنتخب الأوكراني فيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة أوكرانيا وضيفتها فرنسا في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026:

الدقيقة 1: