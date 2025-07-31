احتفال مثير من ميسي بعد فوز إنتر ميامي على أطلس بكأس الدوريات (فيديو)

ظهر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يحتفل بطريقة جنونية عقب الفوز المثير الذي حققه فريقه إنتر ميامي على منافسه أطلس المكسيكي، في المباراة التي جمعت بينهما، فجر الخميس، ضمن لقاءات بطولة كأس الدوريات التي تُقام لأندية قارة أمريكا الشمالية خصوصًا أندية الدوري المكسيكي والدوري الأمريكي للمحترفين.

وفاز إنتر ميامي على أطلس المكسيكي بنتيجة 2-1، بعد أن كان الفريقان متعادلين حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

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ووضع النجم الأرجنتيني بصمته في المباراة، بعدما صنع هدفي فريقه، ليسهم في تحقيق فريقه الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وبصناعة ميسي لهدفي فريقه اليوم في مرمى أطلس المكسيكي، يكون رفع عدد التمريرات الحاسمة خلال مسيرته الكروية، إلى 388 تمريرة حاسمة كأكثر لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم من التمريرات.

كانت هذه المباراة الأولى لليونيل ميسي بعد إيقافه من قبل الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وذلك بسبب تغيّبه عن مباراة نجوم الدوري لعام 2025 الأسبوع الماضي، وقد غاب النجم الأرجنتيني أيضًا عن مواجهة إنتر ميامي ضد إف سي سينسيناتي في الدوري نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت اللقطة الأخيرة في مباراة اليوم ضد أطلس مثيرة للغاية، حيث احتسب الحكم الهدف الثاني والحاسم للفريق الأمريكي بعد العودة لتقنية "الفار"، ليظهر ميسي وهو يحتفل بجنون في وجه أحد لاعبي الخصم، وعقب المباراة أيضا ظهر محتفلا بقوة أثارت دهشة غونزالو بينيدا، مدرب أطلس، والذي صرح عقب اللقاء، قائلا: "لقد فوجئت بطريقة احتفال ميسي، هذا يدل على أهمية المباراة بالنسبة له، رغم كل ما حققه في مسيرته".

وسيخوض إنتر ميامي مباراتين إضافيتين في دور المجموعات من بطولة كأس الدوريات 2025، حيث سيواجه فريقين آخرين من الدوري المكسيكي، أحدهما كلوب نيكاسا، والآخر بوماس أونام، وذلك في إطار سعيه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية والمنافسة على اللقب.

وسيواجه إنتر ميامي نظيره نيكاسا يوم 2 أغسطس على ملعب تشيس ستاديوم، بعد أن تمكن الفريق المكسيكي من الفوز على أتلانتا يونايتد بنتيجة 3-1 في ملعب مرسيدس بنز.

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بعد ذلك، سيلتقي إنتر ميامي مع فريق بوماس أونام يوم 6 أغسطس، وكان بوماس تعادل مع أورلاندو سيتي 1-1، قبل أن يتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

مباراتا نيكاسا وبوماس تمثلان اختبارين حاسمين لإنتر ميامي في دور المجموعات من كأس الدوريات 2025.