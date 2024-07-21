فاز الزمالك على مضيفه الداخلية بنتيجة 2-1، مساء الأحد، في الجولة 31 من عمر الدوري المصري بملعب السلام بالقاهرة.

وقاد يوسف إبراهيم "أوباما" الزمالك للفوز بعدما سجل ثنائية فريقه في الدقيقتين 19 و55 من عمر اللقاء بينما أحرز إيهاب سمير للداخلية في الدقيقة 65 من ضربة جزاء.

وحقق أيضًا نادي زد فوزًا عريضًا على حساب مضيفه إنبي بنتيجة 4-1 بملعب بتروسبورت بالقاهرة في الجولة ذاتها، بينما تعادل المصري مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1 بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتأكد هبوط نادي الداخلية بشكل رسمي إلى دوري القسم الثاني كأول الفرق التي تودع الدوري المصري.

ويسدل الستار على الجولة 31 للدوري المصري مساء الاثنين بثلاث مواجهات تبدأ بلقاء الإسماعيلي وضيفه الجونة بملعب الإسماعيلية، ثم يلتقي مودرن سبورت ضيفه سموحة بملعب السلام بالقاهرة كما يواجه بيراميدز مع ضيفه الأهلي على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الأحد:

بيراميدز (68 نقطة) – يتبقى له 3 مؤجلات

الأهلي (63 نقطة) – يتبقى له 6 مؤجلات

المصري البورسعيدي (52 نقطة) – يتبقى له مباراة مؤجلة

مودرن سبورت (47 نقطة)

الزمالك (45 نقطة) – يتبقى له 4 مباريات مؤجلة

سموحة (45 نقطة) – يتبقى له مباراة مؤجلة

زد إف سي (44 نقطة) – يتبقى له 3 مؤجلات

سيراميكا كليوباترا (44 نقطة) – يتبقى له مباراة مؤجلة

إنبي (42 نقطة) – يتبقى له مباراة مؤجلة

الاتحاد (39 نقطة)

طلائع الجيش (36 نقطة)

البنك الأهلي (34 نقطة)

الجونة (32 نقطة)

الإسماعيلي (31 نقطة)

فاركو (30 نقطة)

بلدية المحلة (24 نقطة)

المقاولون العرب (21 نقطة) – يتبقى له مؤجلتان

الداخلية (19 نقطة)