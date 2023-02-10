رئيس اليويفا يحذر الأندية من الإنفاق "المتهور" على أجور اللاعبين

وأصدرت الجهة المنظمة للعبة في أوروبا مراجعة شاملة لمشهد تمويل كرة القدم في القارة سلطت الضوء على عودة الرياضة إلى الحياة الطبيعية بعد التحديات الاقتصادية لوباء كورونا.

وقال التقرير إن الإيرادات عبر ما يقرب من 150 ناديا ارتفعت بمتوسط 4.6 في المئة بينما كانت إيرادات الرعاية والأنشطة التجارية أعلى بنسبة 13 في المئة من مستويات ما قبل الوباء بعد أن فقدت سبعة مليارات يورو (7.49 مليار دولار) خلال الجائحة.

ومع ذلك، كان هناك قلق بشأن ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 11 في المئة بينما زادت تكاليف التمويل بنسبة 18 في المئة وكانت أجور اللاعبين السبب الرئيسي.

وقال تشيفرين "رغم اضطرابات لا سابق لها في السنوات الأخيرة، استمرت الأجور في النمو، حيث ارتفعت في المتوسط بنسبة 16 في المئة مقارنة بمعايير ما قبل الوباء.

"رواتب لاعبي الدرجة الأولى على سبيل المثال، زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي.

"وعلى الرغم من أن هذا ليس اتجاها سلبيا في حد ذاته، فمن الواضح أن الكثيرين يهددون استدامتهم الاقتصادية في سعيهم المتهور لتحقيق النجاح".

وأظهر التقرير زيادة بنسبة 108 في المئة في أجور اللاعبين على مدى السنوات العشر الماضية واستمرت في الارتفاع منذ عام 2019 على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال الوباء.