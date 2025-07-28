الديربي يشتعل مبكرا.. الأهلي يضرب بـ"زيزو" ورد صاعق من الزمالك

اشتعل لقاء الديربي الذي سيجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في قمة الموسم الجديد من الدوري المصري مبكرا، بسبب تبادل العبارات الساخرة بين حسابات الناديين على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، أعلنت، أمس الأحد، موعد مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال المرحلة الأولى من الدوري الممتاز، الموسم الجديد 2025-2026.

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الرابطة كشفت عن مواعيد المرحلة الأولى من الدوري بالكامل، والتي تنطلق في 8 أغسطس المقبل وتنتهى في مارس 2026.

وأسفرت المواعيد التي أعلنتها رابطة الأندية، عن إقامة مباراة الأهلي والزمالك في قمة المرحلة الأولى من الدوري، يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر المقبل، على أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمرحلة الأولى من الدوري المحلي.

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وتنطلق المسابقة بمشاركة 21 ناديا وفي مرحلتها الأولى ستشهد دوريا من دور واحد ثم تنقسم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الأندية من الأول حتى السابع ستنافس على اللقب بينما تضم الثانية 14 فريقا من الثامن حتى 21 ستنافس على النجاة من الهبوط.

وسيخوض كل فريق 10 مباريات على ملعبه في الدور الأول و10 مباريات خارج ملعبه.

ونشر أولا حساب النادي الأهلي تصميما خاصا بموعد اللقاء متضمنا صورة أحمد سيد "زيزو"، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأحمر بصفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الزمالك، في صفقة أثارت أزمة كبيرة بين الناديين، ما زالت فصولها مستمرة حتى الآن، عبر شكاوى متبادلة بين جميع الأطراف.

في المقابل، نشر الحساب الرسمي للزمالك صورة من القمة الأخيرة التي لم تُلعب، بعدما قرر الأهلي الانسحاب ورفض الحضور، وعلّق عليها برسالة مقتضبة: "فقط كونوا هناك".

الرسالة جاءت كتذكير ساخر بواقعة الموسم الماضي، حين غاب الفريق الأحمر عن القمة في مرحلة التتويج، احتجاجًا على عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي، فكانت النتيجة أن دخل الزمالك منفردا إلى أرض الملعب، واحتسبت النقاط لصالح الفريق الأبيض.