رسالة مثيرة من دوناروما بعد خلافات تجديد العقد مع سان جيرمان (صورة)

ردّ النجم الإيطالي جيانليويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان بشكل مثير وطريف على خلافاته الأخيرة مع باريس سان جيرمان بشأن تمديد عقده الذي ينتهي الموسم القادم.

ويرتبط دوناروما، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من آي سي ميلان، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، لكن الأزمة سرعان ما اندلعت بقوة بينه وبين فريقه بعد رفضه تمديد العقد.

وبعد التتويج التاريخي للفريق الباريسي بدوري أبطال أوروبا، وبلوغه نهائي كأس العالم للأندية 2025، قدمت إدارة سان جيرمان عرضا جديدا لدوناروما لتمديد عقده لثلاثة مواسم إضافية لكن بطل أمم أوروبا 2021 مع إيطاليا رفض التمديد واشترط مراجعة راتبه وزيادة امتيازاته المالية كشرط أول للاستمرار في العاصمة الفرنسية.

أخبار ذات علاقة الاتحاد السعودي يلهب سباق ضمّ العملاق دوناروما

وفي الأثناء، بدأ باريس سان جيرمان في التفاوض مع حارس مرمى نادي ليل ومنتخب فرنسا لوكاس شوفالييه (24 عاما)، حيث توصل الفريقان إلى اتفاق نهائي لينضم شوفالييه إلى رفاق عثمان ديمبلي حتى يونيو 2030.

وردّ دوناروما برسالة ساخرة وقوية على المفاوضات التي يجريها باريس سان جيرمان مع بعض حراس المرمى للحلول مكانه، مؤكدا بصورة خاصة عبر حساباته على منصات التواصل أنه يبقى الأفضل والأجدر بحراسة مرمى الفريق.

أخبار ذات علاقة باريس سان جيرمان يوجّه ضربة موجعة للعملاق دوناروما

وبدا الحارس الدولي الإيطالي وكأنه استخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه رسالة إلى إدارة ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان.

وفي الوقت الذي يستعد فيه بطل أوروبا لضم حارس مرمى ليل، لوكاس شوفالييه، نشر دوناروما يوم السبت صورة مع زوجته وإبنه أمام كعكة من الحلوى كُتب عليها: "الرقم 1" (numoro 1).

واعتبر الكثير من المتابعين أن تلك الصورة كانت موجهة خصيصا لباريس سان جيرمان وللحارس شوفالييه والمدرب لويس إنريكي، فيما لا تزال التفاعلات تتهاطل على الحارس الإيطالي بعد منشوره المثير للجدل.