بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند يجددان رفضهما دوري السوبر الأوروبي

جدد بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند رفضهما، بشكل قاطع، الانضمام إلى بطولة دوري السوبر الأوروبي، اليوم الخميس.

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ لصحيفة "بيلد": "محاولة إنشاء دوري السوبر الأوروبي فشلت بشكل بائس قبل عام ونصف العام، أوضحنا موقفنا في الوقت المناسب، وكررنا الأمر منذ ذلك الحين".

في حين قال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند إن فريقه لا يهتم بدوري السوبر الأوروبي.

وأوضح فاتسكه "بطولة دوري أبطال أوروبا لديها شكل رائع للغاية، خاصة بدءا من عام 2024، إضافة إلى ذلك أشعر بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أيدٍ أمينة للغاية، لأنه يضع أيضا في حسبانه الأندية الصغيرة".

وقرر اليويفا إجراء تغييرات على دوري أبطال أوروبا بدءا من موسم 2024 /2025، حيث سيشارك 36 فريقا في البطولة بدلا من 32 فريقا، وبالتالي سيزيد عدد مباريات البطولة القارية.

ولم يتواجد أي ناد ألماني ضمن الـ12 ناديا التي أعلنت تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي في نيسان 2021.

وأكد أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي للايبزيغ أن موقف فريقه لم يتغير بشأن دوري السوبر الأوروبي، وقال "أوضحنا موقفنا بالفعل في نيسان 2021، ورفضنا خطط تأسيس دوري السوبر الأوروبي بشكل صريح، موقفنا لم يتغير منذ ذلك الحين".

ولاقى الإعلام عن مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي يقوده ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، رفضا كبيرا من الجماهير والأندية والاتحادات، بما في ذلك الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الأوروبي (اليويفا).

وانسحبت تسعة أندية تباعا من بين الـ12 ناديا المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن البطولة.