باتت حراسة مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم محل منافسة قوية بعد اعتزال أسطورة بايرن ميونخ مانويل نوير اللعب دوليا اليوم الأربعاء بعد مسيرة امتدت 15 عاما في حماية عرين أبطال العالم 2020.

وقرر حارس البايرن مانويل نوير اعتزال اللعب مع منتخب ألمانيا بعد 124 مباراة بين عامي 2009 و2024، كان خلالها التتويج بكأس العالم 2014 أكبر إنجازاته بعد الفوز على الأرجنتين بقيادة ميسي (1 ـ 0) بعد تمديد الوقت.

ونشر نوير (38 عاما) عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" صورة أرفقها بعبارات وداع مؤثرة أعلن من خلالها وضع حد لمسيرته الدولية.

وكشفت مصادر إخبارية ألمانية أن الطريق لحراسة مرمى ألمانيا بعد اليوم أصبحت مفروشة بالورود أمام أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، باعتبار أنه عاش طويلا تحت ظل نوير وأن الفرصة حانت ليكون الحارس الأساسي للمانشافت.

لكن تقارير أخرى أكدت أن تير شتيغن سيعاني كثيرا، في ضوء المستوى المتواضع الذي يقدمه الآن مع الفريق الكتالوني، من أجل الفوز بثقة يوليان ناغلسمان واللعب في التشكيلة الأساسية.

وأكدت أن حارس مرمى شتوتغارت ألكسندر نوبل يشكل أكبر خطر على طريق تير شتيغن نحو حماية شباك المنتخب الألماني.

ولم يخض حارس شتوتغارت حتى الآن مباريات مع منتخب ألمانيا الأول لكنه لعب 17 مباراة مع المنتخب الأولمبي كما أنه ساهم بقسط كبير في إنهاء فريقه الدوري الألماني في المركز الثاني خلال الموسم الماضي وتأهله لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وخاض نوبل (27 عاما) مع شتوتغارت 30 مباراة في موسم 2023 ـ 2024، بعدما كان لعب بقميص موناكو الفرنسي بين 2021 و2023.

وأكدت تقارير ألمانية أن المباريات المقبلة لكل من تير شتيغن في الليغا الإسبانية وألكسندر نوبل في البوندسليغا سيحسمان الصراع بين الحارسين اللذين سيظهران أيضا مع فريقيهما في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

ولعب أندريه تير شتيغن مع منتخب بلاده 40 مباراة منذ أول ظهور دولي في العام 2012.