رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع جفارديول
أعلن مانشستر سيتي، رسميًا، التعاقد مع المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول من لايبزيغ لمدة 5 سنوات.
وسييرتدي "جفارديول" القميص رقم 24 مع مانشستر سيتي.
وبات جفارديول، البالغ من العمر 21 عامًا، ثاني صفقات مانشستر سيتي الصيفية بعد مواطنه ماتيو كوفاسيتش القادم من تشيلسي.
وبدأ جفارديول مسيرته الكروية في دينامو زغرب، خلال موسمين في بلاده، فاز بلقب الدوري الكرواتي مرتين، وكأس كرواتيا مرة، وكأس السوبر الكرواتي قبل أن ينتقل إلى لايبزيغ الألماني.
وخاض "جفارديول" 87 مباراة مع لايبزيغ، موسم 2021/22 و2022/2023، وسجل 5 أهداف، وفاز بلقبين في كأس ألمانيا.
وخاض جفارديول 21 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا.
وقال "جفارديول" إنه سعيد بوصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنه لا يطيق الانتظار لبدء العمل تحت قيادة المدرب الجديد بيب غوارديولا.
وقال لموقع مانشستر سيتي: "لطالما حلمت بأن ألعب يومًا ما في إنجلترا، وأن أفعل ذلك الآن مع مانشستر سيتي".
وأضاف: ""أي شخص شاهد مانشستر سيتي يلعب، الموسم الماضي، يعرف أنه أفضل فريق في العالم، الفوز بالثلاثية يقول كل ما تحتاج لمعرفته حول الجودة التي يتمتع بها هذا الفريق".
وأكد: "الانضمام إلى مانشستر سيتي هو شيء خاص جدًا لي ولعائلتي".
وأتم: "الحصول على فرصة للعمل مع غوارديولا سيكون أمرًا رائعًا أيضًا، ومتأكد من أستواي سيتقدم تحت قيادة أفضل مدرب في كرة القدم".
وأوضح: "سيكون الارتباط مع كوفاسيتش أمرًا خاصًا أيضًا، إنه لاعب كبير، وآمل أن نتمكن من مساعدة مانشستر سيتي على تحقيق موسم آخر ناجح في 2023/2024 وما بعده".