رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع جفارديول

وبدأ جفارديول مسيرته الكروية في دينامو زغرب، خلال موسمين في بلاده، فاز بلقب الدوري الكرواتي مرتين، وكأس كرواتيا مرة، وكأس السوبر الكرواتي قبل أن ينتقل إلى لايبزيغ الألماني.

وخاض "جفارديول" 87 مباراة مع لايبزيغ، موسم 2021/22 و2022/2023، وسجل 5 أهداف، وفاز بلقبين في كأس ألمانيا.

وخاض جفارديول 21 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا.

وقال "جفارديول" إنه سعيد بوصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنه لا يطيق الانتظار لبدء العمل تحت قيادة المدرب الجديد بيب غوارديولا.