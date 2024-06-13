لاعب الزمالك يوجه رسالة نارية ضد مجلس الإدارة

وقال يوسف حسن عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "سأتحدث لتوضيح بعض الأمور ولكنني لا أريد أن يغضب مني جمهور الزمالك؛ لأن ما يحدث معي يجبرني على الاعتزال".

وأضاف: "لا أتدرب ولا أقوم بالبرنامج التأهيلي ومستقبلي يضيع رغم أن كرة القدم هي مصدر دخلي، ولا أعلم ماذا ارتكبت من ذنب ليحدث معي كل ذلك".

وواصل: "تعرضت للإصابة وخضعت لجراحة رفضت الإدارة السابقة تحمل تكاليفها في البداية ولكنني بذلت مجهودًا كبيرًا وفي النهاية جلست لمدة 6 أشهر في منزلي، ويتكرر نفس السيناريو من الإدارة الحالية لرفضها تحمل نفقات البرنامج التأهيلي".