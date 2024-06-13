لاعب الزمالك يوجه رسالة نارية ضد مجلس الإدارة
وجّه يوسف حسن، مهاجم الزمالك، رسالة نارية ضد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.
وانضم يوسف حسن صاحب الـ 20 عامًا إلى الزمالك قادمًا من وادي دجلة في صيف 2022.
ولعب يوسف حسن 4 مباريات بقميص الفريق الأول في نادي الزمالك بخلاف مشاركاته مع فريق الشباب.
وقال يوسف حسن عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "سأتحدث لتوضيح بعض الأمور ولكنني لا أريد أن يغضب مني جمهور الزمالك؛ لأن ما يحدث معي يجبرني على الاعتزال".
وأضاف: "لا أتدرب ولا أقوم بالبرنامج التأهيلي ومستقبلي يضيع رغم أن كرة القدم هي مصدر دخلي، ولا أعلم ماذا ارتكبت من ذنب ليحدث معي كل ذلك".
وواصل: "تعرضت للإصابة وخضعت لجراحة رفضت الإدارة السابقة تحمل تكاليفها في البداية ولكنني بذلت مجهودًا كبيرًا وفي النهاية جلست لمدة 6 أشهر في منزلي، ويتكرر نفس السيناريو من الإدارة الحالية لرفضها تحمل نفقات البرنامج التأهيلي".
وتابع: "أول شهر ذهبت للعلاج لدى طبيب علاج طبيعي اسمه الدكتور خالد الشناوي وقمت بالتأهيل لمدة شهرين، ولكن الزمالك لم يسدد مستحقاته، والطبيب طالبني بأمواله فتوقفت عن العلاج".
وزاد يوسف حسن: "مجلس الإدارة تجاهل الرد على اتصالاتي، ولأول مرة أشاهد ظلما بهذه الطريقة".
وأتم قائلًا: "جمهور الزمالك يعلم مدى حبي له ولكنني كنت لاعبًا في منتخب الشباب والآن مهدد بالاعتزال".