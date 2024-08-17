قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إنه يفكر في منح لاعبيه عطلات قصيرة خلال الموسم؛ بسبب مخاوف من جدول المباريات المزدحم.

وأضاف أنشيلوتي عشية مباراته الأولى في الدوري على ملعب ريال مايوركا، أن للزيادة المطردة في عدد المباريات القارية والدولية في الجدول، تأثر سلبي على اللاعبين.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "يحتاج اللاعبون للراحة وعطلات، ونحن نفكر في منحهم إجازات فردية خلال الموسم، ومنح أسبوع إجازة للاعب، حتى يتمكن من البقاء مع عائلته خاصة اللاعبين الدوليين الذين يحصلون على فترات راحة قصيرة؛ لأنهم عادة لا يحصلون حتى على يوم عطلة في فترات التوقف الدولية. نحن نقيم ذلك مع الطاقم الطبي والإعداد البدني".

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ويعتقد أنشيلوتي أن النادي بحاجة للتضحية للحفاظ على صحة ولياقة لاعبيه، وذلك بعد فوزه بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وسعيه الآن للفوز بسبعة ألقاب في موسم 2024-2025.

وعن الميركاتو الصيفي، أشار: "أعتقد أن ميركاتو ريال مدريد انتهى، يجب أن ننتظر ما سيحدث حتى نهاية الميركاتو، ولكننا ننتظر عودة ألابا ولدينا شباب يمكنهم اللعب والاعتماد عليهم".

ريال مدريد في الصيف المقبل سيشارك في بطولتي كأس العالم للأندية والإنتر كونتينينتال، قبل انطلاق موسم 2025-2026.

ويبدأ ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني رحلة الدفاع عن الليغا، في مواجهة ريال مايوركا، غدًا الأحد، ضمن الجولة الأولى.