ميلان يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

دخل نادي ميلان الإيطالي بقوة على خط المفاوضات لضم قلب دفاع ليفربول الإنجليزي جو غوميز، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، فإن ميلان أرسل عرضاً رسمياً لضم غوميز الذي لا يعد من الخيارات الأساسية لمدرب ليفربول آرني سلوت.

وابتعد غوميز عن المشاركة مع "الريدز" بشكل أساسي خلال السنوات الأخيرة، وأصبح بديلًا فقط، ما جعل اللاعب يفكر في الرحيل عن أبطال الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

في حين قال فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على "إكس"، إن غوميز بات مطلوبًا من الدوري الإيطالي، إذ يسعى ميلان لضمه.

وأضاف أن ميلان قدم عرضًا رسميًا صباح اليوم الأحد للتعاقد مع غوميز، ولا تزال المفاوضات جارية مع إدارة ليفربول.

وأشار إلى أن رغبة ميلان هي ضم غوميز بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، فقد غادر مالك ثياو صفوف النادي الإيطالي من أجل اللعب مع نيوكاسل يونايتد، بينما يريد ميلان ضم مدافع بديل له.

ويشكل غياب ميلان عن المنافسات الأوروبية في الموسم الحالي أزمة في مفاوضات النادي الإيطالي مع لاعبي الفرق الكبرى.

وشارك غوميز مع فريق ليفربول، منذ مشاركته الأولى مع الفريق الأول، في 242 مباراة بمختلف المسابقات، وصنع 10 أهداف ولم ينجح في تسجيل أي هدف.