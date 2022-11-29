أهداف مباراة البرتغال وأوروغواي (فيديو)
برونو فيرنانديز يفتتح التسجيل في مباراة البرتغال وأوروغواي.
افتتح النجم البرتغالي برونو فيرنانديزالتسجيل لمنتخب بلاده في المباراة التي تجمعه مع منتخب أوروغواي في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بكأس العالم 2022 اليوم الإثنين.
وسجل برونو فيرنانديز هدفه في الدقيقة 54 من كرة عرضية لعبها لزميله كريستيانو رونالدو، لكنها لم تلمسه لتدخل شباك سيرجيو روشيت حارس أوروغواي.
وسيمنح الفوز المنتخب البرتغالي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 حيث سبق أن حقق رفاق رونالدو الفوز 3/2 على غانا في الجولة الأولى.
وسيلعب المتأهلان من المجموعة الثامنة في دور الـ16 مع أحد منتخبي المجموعة السابعة التي تضم منتخب البرازيل (تأهل رسميا لدور الـ16) وسويسرا وصربيا والكاميرون.