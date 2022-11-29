أهداف مباراة البرتغال وأوروغواي (فيديو)

افتتح النجم البرتغالي برونو فيرنانديزالتسجيل لمنتخب بلاده في المباراة التي تجمعه مع منتخب أوروغواي في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بكأس العالم 2022 اليوم الإثنين.

وسجل برونو فيرنانديز هدفه في الدقيقة 54 من كرة عرضية لعبها لزميله كريستيانو رونالدو، لكنها لم تلمسه لتدخل شباك سيرجيو روشيت حارس أوروغواي.