جون إدوارد لم يرد.. محاولة أخيرة لـ"إنقاذ" أحمد فتوح

يحاول لاعبو الزمالك التدخل في محاولة أخيرة لإنقاذ أحمد فتوح، بعد الأزمة التي نشبت مؤخرًا وأدت إلى إبعاده عن تدريبات الفريق وفرض عقوبة مالية كبيرة عليه.

الزمالك كان أعلن قبل أسابيع عن توقيع عقوبة مالية قدرها مليون جنيه على فتوح (27 عامًا)، مع إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، وذلك بقرار من جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة.

وذكر النادي في بيانه آنذاك، أن القرار جاء "نظرًا لما بَدَر من اللاعب بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن مسبق".

وكان السبب وراء العقوبة هو انتشار مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاركة فتوح في حفل بالساحل الشمالي، في وقت كان فيه الزمالك أعلن مغادرته معسكر الفريق بداعي مرض أحد أقاربه، مع الإشارة إلى أنه يخضع لبرنامج تأهيلي وكان من المقرر أن يعود خلال 48 ساعة.

محاولة الإنقاذ

دخل عدد من لاعبي الزمالك، وعلى رأسهم عمر جابر وعبد الله السعيد، على خط الأزمة في مسعى لتقريب وجهات النظر بين فتوح وإدارة النادي، والعمل على إغلاق الملف بشكل ودي.

وتأتي هذه التحركات وسط تمسك جون إدوارد بموقفه، حيث يرفض الرد على اللاعب في الوقت الحالي، بالتوازي مع بحثه عن عروض لرحيله.

ويرى اللاعبون أن العقوبة التي فُرضت على فتوح قد تكون كافية، وأن من الأفضل منح الظهير الأيسر فرصة جديدة للاستفادة من خدماته في الفترة المقبلة، خاصة مع حاجة الفريق لعناصره الأساسية في الفترة المقبلة.