تفاعل هائل مع لقطة دعاء كريستيانو رونالدو خلال ركلات الترجيح (فيديو)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إعجاب المتابعين، وتسبب في آلاف التفاعلات خلال مباراة فريقه النصر أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 ـ 2025.

وخسر النصر لقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية عندما حسمت ركلات الترجيح المباراة للأهلي (5 ـ 3) إثر نهاية مثيرة للمواجهة في وقتها الأصلي (2 ـ 2).

وخلال حصة الركلات الترجيحية ظهر رونالدو وهو يتضرع بالدعاء على الطريقة الإسلامية جالساً على ركبتيه، وهو يفتح يديه طلباً للدعاء بالفوز في المباراة التي كان النصر قادراً على حسمها 2 ـ 1 قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.

وقبل أن يتقدم الإيفواري فرانك كيسية بالتنفيذ للأهلي، أظهر مقطع فيديو مثير قائد النصر رونالدو وهو يرفع يديه داعياً الله فيما بدا وهو يتكلم طلباً للدعاء.

وأحرز كيسيه هدفاً من ركلة الترجيح الثانية للأهلي بعد أن كان رونالدو سجل الأولى للنصر.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي

وتوالت التفاعلات على لقطة رونالدو وهو يتوجه بالدعاء، فيما أشار الكثير من المتابعين إلى أن الأسطورة البرتغالي أصبح متشبعاً بتعاليم الدين الإسلامي.

وبعد ذلك تتالت الركلات ليأتي دور لاعب النصر الخيبري الذي أهدر ركلة الترجيح الرابعة لفريقه عندما تصدى لها السنغالي إدوارد ميندي.

وحسم البرازيلي غالينو لاعب الأهلي وجهة اللقب عندما سجل في شباك الحارس بينتو الركلة الترجيحية الخامسة ليمنح فريقه اللقب الثاني في العام 2025 بعد أن كان أيضاً مساهماً في الفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة في مايو الماضي.

أخبار ذات علاقة الأهلي يتوج بكأس السوبر السعودي في نهائي مثير على حساب النصر (فيديو)

وفي المقابل، عجز النصر مرة أخرى عن التتويج بالسوبر بعد أن خسر، العام الماضي، اللقب لفائدة الهلال (4 ـ 1).

كما أن رونالدو فشل في التتويج بأول ألقابه منذ انضمامه للنصر في 2023 وذلك في المباراة التي سجل فيها هدفه المائة مع الفريق.