الفيصلي الأردني يعلن رحيل المدرب أحمد هايل

أعلن نادي الفيصلي الأردني رسميًّا رحيل أحمد هايل عن قيادة الفريق في الموسم المقبل، إذ وجه له مجلس الإدارة الشكر.

وقال نادي الفيصلي في بيان رسمي، إن أحمد هايل اعتذر عن قيادة الفريق رغم تمسك مجلس الإدارة بالطاقم الفني كاملا، وذلك لتلقيه عرضا خارجيا.

وأضاف البيان: "يشكر مجلس إدارة الفيصلي المدير الفني أحمد هايل على ما قدمه من عمل في الموسم الماضي ويتمنى له النجاح والتوفيق".