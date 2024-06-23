الفيصلي الأردني يعلن رحيل المدرب أحمد هايل
أعلن نادي الفيصلي الأردني رسميًّا رحيل أحمد هايل عن قيادة الفريق في الموسم المقبل، إذ وجه له مجلس الإدارة الشكر.
وقال نادي الفيصلي في بيان رسمي، إن أحمد هايل اعتذر عن قيادة الفريق رغم تمسك مجلس الإدارة بالطاقم الفني كاملا، وذلك لتلقيه عرضا خارجيا.
وأضاف البيان: "يشكر مجلس إدارة الفيصلي المدير الفني أحمد هايل على ما قدمه من عمل في الموسم الماضي ويتمنى له النجاح والتوفيق".
وكان المدرب أحمد هايل أعلن مؤخرا عن انتهاء عقده رسميًا كمدير فني لفريق الفيصلي الأردني، إذ قاده لإحراز وصافة دوري المحترفين لكرة القدم، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن البطل فريق الحسين إربد.
ولم يحرز الفيصلي الأردني في الموسم الماضي سوى لقب وحيد بقيادة مديره الفني السابق جمال أبو عابد، ولم ينجح الفريق مع هايل بإحراز أي لقب بل خرج مبكرًا من بطولة كأس الأردن على يد فريق سحاب.
وسيسعى مجلس إدارة النادي الفيصلي خلال الأيام المقبلة للبحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق.
وينتظر الفيصلي نتائج مباريات كأس الأردن، لتحديد مصيره في المشاركة الآسيوية خلال الموسم المقبل.