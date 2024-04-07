منافس قوي على رئاسة نادي الاتحاد السعودي
كشفت تقارير صحفية أن لؤي هشام ناظر، الرئيس السابق لنادي الاتحاد، أصبح مرشحًا بقوة للعودة لرئاسة "العميد" نهاية الموسم الحالي، حيث تنتهي مدة تكليف مجلس الإدارة الحالي برئاسة أنمار الحائلي.
وكان الحائلي، ألمح مؤخرًا إلى عدم ترشحه لولاية جديدة، إذ تنتهي فترته الحالية بعد شهرين.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأحد، فإن لؤي ناظر بدأ بالفعل في تجهيز ملف ترشحه لخوض انتخابات النادي.
واشارت إلى أن "ناظر انتهى فعليًّا من اختيار أعضاء مجلس إدارته، وتضم القائمة خبرات في جميع المجالات، الرياضية والإدارية والاستثمارية والحوكمة".
وأوضح التقرير أن الرئيس السابق للاتحاد ينتظر الانتهاء من دراسة جميع الملفات المتعلقة بنظام الترشح لمنصب رئاسة النادي مجددًا، والتي تخص صلاحياته بوصفه رئيسًا لمجلس الإدارة، واتخاذ القرارات لحسم ملف الترشح.
وأكدت الصحيفة أن خطوة لؤي ناظر، تأتي بعد مطالبات جماهيرية بذلك، وتلبية لرغبة عدد من رؤساء وأعضاء النادي السابقين الذين يريدون عودته إلى رئاسة الاتحاد.
ويعاني فريق الاتحاد من تذبذب في المستوى الفترة الأخيرة، كما إنه فقد فرصة المنافسة على لقب الدوري باحتلاله المركز الرابع برصيد 47 نقطة، فيما يأتي الهلال في الصدارة برصيد 77 نقطة.
وكان لؤي ناظر تولى رئاسة نادي الاتحاد بالتكليف لمدة عام ونصف العام، خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مايو 2019.
وخلال تلك الفترة قدم العميد نتائج إيجابية جعلت الجماهير تطالب بتواجده لكنه اكتفى بفترة التكليف.