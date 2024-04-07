منافس قوي على رئاسة نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن لؤي هشام ناظر، الرئيس السابق لنادي الاتحاد، أصبح مرشحًا بقوة للعودة لرئاسة "العميد" نهاية الموسم الحالي، حيث تنتهي مدة تكليف مجلس الإدارة الحالي برئاسة أنمار الحائلي.

وكان الحائلي، ألمح مؤخرًا إلى عدم ترشحه لولاية جديدة، إذ تنتهي فترته الحالية بعد شهرين.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأحد، فإن لؤي ناظر بدأ بالفعل في تجهيز ملف ترشحه لخوض انتخابات النادي.

واشارت إلى أن "ناظر انتهى فعليًّا من اختيار أعضاء مجلس إدارته، وتضم القائمة خبرات في جميع المجالات، الرياضية والإدارية والاستثمارية والحوكمة".