اتهامات اعتداء جديدة ضد أنتوني لاعب مانشستر يونايتد

واستبعد اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، من قائمة المنتخب البرازيلي قبل أيام؛ إثر ادعاءات من صديقته السابقة غابرييلا كافالين باستخدامه العنف ضدها أكثر من مرة منذ يناير الماضي.

ونفى اللاعب ادعاءات كافالين، لكن الشرطة لا تزال تحقق بشأنها.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن طالبة قانون تدعى رايسا دي فريتاس كانت قد قدمت في مايو 2022 بلاغا للشرطة ضد أنتوني، تزعم فيه أنها تعرضت لإصابات إثر سلوك عنيف تورط فيه اللاعب، وامرأة أخرى، بعد قضاء سهرة في ساو باولو.

كذلك كشفت مصرفية تدعى إنغريد لانا، في تصريحات لقناة "ريكورد تي.في" البرازيلية، عن حادث آخر وقع في منزل أنتوني في مانشستر، خلال أكتوبر الماضي، حيث قالت إنه دفعها باتجاه الحائط وتعرضت لصدمة في رأسها.