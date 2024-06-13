الرياضي الذي يتمنى ميسي التقاط صورة معه

يذكر أن ميسي قال إن نادي إنتر ميامي الأمريكي سيكون آخر فريق يلعب لصالحه.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني أنه يشعر "ببعض الذعر" من فكرة اقتراب اليوم الذي يقرر الاعتزال فيه.

ويملك ميسي، الفائز بكأس العالم 2022، عقدا مع إنتر ميامي يمتد حتى 2025 بعد انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي بعد فترة قضاها مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

ويستعد ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، مع منتخب بلاده للدفاع عن لقب كوبا أمريكا في البطولة التي تنطلق يوم 20 يونيو في الولايات المتحدة.

وتلعب الأرجنتين المباراة الافتتاحية أمام كندا، قبل أن تواجه غريمتها تشيلي في المجموعة الأولى يوم 25 يونيو، ثم تلعب أمام بيرو بعدها بأربعة أيام.