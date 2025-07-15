صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس والأهلي السعودي

برز نادي يوفنتوس الإيطالي كوجهة محتملة لنجم وسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي، لاعب الأهلي السعودي الحالي، بعدما ارتبط اسمه سابقًا بالانتقال إلى نادي روما.

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وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة كيسي، الذي سبق له اللعب في الدوري الإيطالي مع أتالانتا وميلان، في العودة إلى إيطاليا مجددًا.

ورغم ارتباطه سابقًا بروما بسبب عمله مع المدرب جيان بييرو غاسبيريني في أتالانتا، إلا أن المفاوضات لم تشهد تطورًا ملحوظًا.

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يوفنتوس يدخل على الخط

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن متابعة يوفنتوس الوضع عن كثب، مع احتمال تقديم عرضٍ للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن كيسي انضم إلى الأهلي قادمًا من برشلونة في أغسطس 2023 مقابل 12.5 مليون يورو، ويبقى مرتبطًا بعقد حتى يونيو 2026؛ ما يجعله خيارًا ذا تكلفة معقولة مقارنةً بقيمته السوقية السابقة.

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ويدرس يوفنتوس إدراج لاعب الوسط الأرجنتيني نيكو غونزاليز في الصفقة، حيث يسعى النادي الإيطالي لدفعه نحو الدوري السعودي، وتحديدًا إلى الأهلي، في محاولة لخفض التكاليف المالية.

ومع ذلك، يُعتبر الراتب المرتفع لكيسي (18 مليون يورو سنويًا) عائقًا رئيسيًا، خاصةً مع عدم رغبة اللاعب في خفض مطالبه المالية.