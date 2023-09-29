ماركا تكشف لغز عدم تعاقد ريال مدريد مع مهاجم كبير
فكت صحيفة "ماركا" الإسبانية لغز عدم إقدام إدارة نادي ريال مدريد الإسباني على التعاقد مع مهاجم كبير، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما.
بنزيما رحل إلى نادي الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية، واكتفى ريال مدريد بالتعاقد مع الشاب الإنجليزي جود بيلينغهام.
وتتم مناقشة التخطيط الرياضي لريال مدريد لموسم 23/24، وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد استقرت على حقيقتين لا جدال فيهما: الأولى قلة الأهداف، والثانية قلة المهاجمين في الفريق.
وأوضحت: "الفريق الأبيض لديه أسوأ معدل تهديفي في الدوري في العقد الماضي، ولديه أربعة مهاجمين فقط في القائمة، وهي حجج كافية لاتهام الإدارة الرياضية بسوء التخطيط للموسم".
ومع ذلك، كانت لدى ريال مدريد استراتيجية مخططة بشكل مثالي وهي التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.
وكشفت: "لم يشترِ ريال مدريد مهاجما جديدا؛ لأنهم يوفرون المال للتوقيع الكبير المقرر عام 2024 مع كيليان مبابي".
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ما يعني أن التعاقد معه سيكون مجانا، ما لم يجدد عقده، ويمكن التفاوض معه بداية من يناير المقبل دون موافقة ناديه.
وسيطر مبابي على أخبار سوق الانتقالات الصيفي في 2023، بعدما قال في يونيو الماضي إنه لن يفعل بند تجديد العقد مع باريس سان جيرمان حتى 2025، وإنه يريد البقاء هذا الموسم مع الفريق.
وكان مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، قريبا من الانضمام لريال مدريد صيف 2022 في صفقة انتقال حر، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.
لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لمدة عامين حتى يونيو 2024، مع بند يتيح له التجديد لموسم ثالث حتى يونيو 2025.