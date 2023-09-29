ماركا تكشف لغز عدم تعاقد ريال مدريد مع مهاجم كبير

بنزيما رحل إلى نادي الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية، واكتفى ريال مدريد بالتعاقد مع الشاب الإنجليزي جود بيلينغهام.

وتتم مناقشة التخطيط الرياضي لريال مدريد لموسم 23/24، وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد استقرت على حقيقتين لا جدال فيهما: الأولى قلة الأهداف، والثانية قلة المهاجمين في الفريق.

وأوضحت: "الفريق الأبيض لديه أسوأ معدل تهديفي في الدوري في العقد الماضي، ولديه أربعة مهاجمين فقط في القائمة، وهي حجج كافية لاتهام الإدارة الرياضية بسوء التخطيط للموسم".

ومع ذلك، كانت لدى ريال مدريد استراتيجية مخططة بشكل مثالي وهي التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

وكشفت: "لم يشترِ ريال مدريد مهاجما جديدا؛ لأنهم يوفرون المال للتوقيع الكبير المقرر عام 2024 مع كيليان مبابي".